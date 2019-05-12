إيران تحرك صواريخ باليستية في مياه الخليج

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نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن تقارير استخباراتية تأكيدها أن "إيران على الأغلب تحرك صواريخ بالستية قصيرة المدى وصواريخ كروز على متن قوارب صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في الخليج، وأن الجيش الأميركي يعتقد أن هذه الصواريخ يمكن أن يتم إطلاقها من على متن هذه القوارب الصغيرة".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد أعلنت عن إرسال البارجة الحربية "يو أس أس أرلينغتون" إلى منطقة الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن إعلان البنتاغون هذا يأتي بعد إعلان البحرية الأميركية دخول حاملة الطائرات الأميركية، أبراهام لينكولين إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس على رأس قوة ضاربة في خطوة تهدف للتصدي لأي أعمال عدائية من إيران بعد تصعيد العقوبات الأميركية على طهران وآخرها عقوبات على قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم.