عناوين الصحف ليوم الأحد 12 أيار 2019

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النهار: بكركي تنعي البطريرك صفير: الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن

الأنباء: رفع الفائدة المصرفية من 7 إلى 10%

استكمال جلسات «الموازنة» وإقرارها بين اليوم والغد والمتقاعدون وموظفو القطاع العام يدعون للتحرك

الشرق الأوسط: رفض يمني لـ«مسرحية حوثية ثانية» في الحديدة

اليماني لـ«الشرق الأوسط»: لا يوجد في اتفاق استوكهولم «انسحاب أحادي»



الحياة: باسيل: لا موازنة بلا اقتصاد ناشط ... ورزمة قرارات حكومية



الديار: زيارة وزير الخارجية الأميركي بومبيو للرئيس الروسي بوتين ستقرر الاتجاه

هل إذا هاجمت اميركا إيران تشتعل حرب على الجبهة الشرقية مع إسرائيل؟