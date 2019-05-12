عناوين الصحف ليوم الأحد 12 أيار 2019

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النهار: بكركي تنعي البطريرك صفير: الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن
الأنباء: رفع الفائدة المصرفية من 7 إلى 10%
استكمال جلسات «الموازنة» وإقرارها بين اليوم والغد والمتقاعدون وموظفو القطاع العام يدعون للتحرك
الشرق الأوسط: رفض يمني لـ«مسرحية حوثية ثانية» في الحديدة
اليماني لـ«الشرق الأوسط»: لا يوجد في اتفاق استوكهولم «انسحاب أحادي»
الحياة: باسيل: لا موازنة بلا اقتصاد ناشط ... ورزمة قرارات حكومية
الديار: زيارة وزير الخارجية الأميركي بومبيو للرئيس الروسي بوتين ستقرر الاتجاه
هل إذا هاجمت اميركا إيران تشتعل حرب على الجبهة الشرقية مع إسرائيل؟