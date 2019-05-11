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الوزير باسيل من زحلة: ليس في استطاعتنا ترك نازحين على ارضنا طالما صار بامكانهم العودة

11
MAY
2019
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مقتطفات من كلمة وزير الخارجية جبران بباسيل خلال عشاء هيئة قضاء زحلة فيالتيار الوطني الحر:


- لا نستطيع ان ننقذ اقتصادنا وعلى ارضنا مليون ونصف من غير اللبنانيين الذين يعملون مكاننا ويجب ان نواجه هذه الحقيقة
- ليس في استطاعتنا ان نترك نازحين على ارضنا طالما صار بامكانهم العودة
- لأننا نحبهم ونحب بلدهم سوريا نريدهم ان يعودوا
- لأننا نحبكم ونحب بلدنا نريدهم ان يعودوا، اما اذا "زعلت منا" بعض الدول فنحن "لا نشتغل عندهم" بل عند الشعب اللبناني
- هناك عجز موازنة وعجز تجاري وعجز سكاني ويجب ايجاد حل للأمور الثلاثة لتخليص البلد
- قادرون على تخليص البلد بالعلم وليس بالعشوائية، وبالحكمة وليس بالشعبوية
- الفرحون بتعطيل الكهرباء بالطعون امام المجلس الدستوري وبوقف خطوط الكهرباء وغير ذلك فلن نأخذ منهم موقف المتفرج
- الايام المقبلة ستكشف اذا كنا على قدر المسؤولية في موضوع الاقتصاد
-كل يوم من الآن فصاعدا سيأخذنا الى حقائق اكثر وجرأة اكبر مع بعصنا
- نحن نساهم بكل ايجابية في جلسات مجلس الوزراء والوقت يمر وبالنهاية سنرى المجموع، لكنه حتى الآن غير كاف لا بالارقام ولا بالسياسات والقرارات
- نريد موازنة لكننا نريد معها قرارات اقتصادية وهذان الامران هما ما يخلص لبنان
- اي عجز اقل وسياسة اقتصادية يشعر معها الناس ان الفوائد انخفضت والانكماش الاقتصادي زال والعجلة بدأت بالدوران
-ستسمعوننا الاسبوع المقبل بعرض كامل لرؤيتنا داخل مجلس الوزراء وبعد ذلك خارج الحكومة لتواكبونا

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