الوزير باسيل من زحلة: ليس في استطاعتنا ترك نازحين على ارضنا طالما صار بامكانهم العودة

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مقتطفات من كلمة وزير الخارجية جبران بباسيل خلال عشاء هيئة قضاء زحلة فيالتيار الوطني الحر:





- لا نستطيع ان ننقذ اقتصادنا وعلى ارضنا مليون ونصف من غير اللبنانيين الذين يعملون مكاننا ويجب ان نواجه هذه الحقيقة

- ليس في استطاعتنا ان نترك نازحين على ارضنا طالما صار بامكانهم العودة

- لأننا نحبهم ونحب بلدهم سوريا نريدهم ان يعودوا

- لأننا نحبكم ونحب بلدنا نريدهم ان يعودوا، اما اذا "زعلت منا" بعض الدول فنحن "لا نشتغل عندهم" بل عند الشعب اللبناني

- هناك عجز موازنة وعجز تجاري وعجز سكاني ويجب ايجاد حل للأمور الثلاثة لتخليص البلد

- قادرون على تخليص البلد بالعلم وليس بالعشوائية، وبالحكمة وليس بالشعبوية

- الفرحون بتعطيل الكهرباء بالطعون امام المجلس الدستوري وبوقف خطوط الكهرباء وغير ذلك فلن نأخذ منهم موقف المتفرج

- الايام المقبلة ستكشف اذا كنا على قدر المسؤولية في موضوع الاقتصاد

-كل يوم من الآن فصاعدا سيأخذنا الى حقائق اكثر وجرأة اكبر مع بعصنا

- نحن نساهم بكل ايجابية في جلسات مجلس الوزراء والوقت يمر وبالنهاية سنرى المجموع، لكنه حتى الآن غير كاف لا بالارقام ولا بالسياسات والقرارات

- نريد موازنة لكننا نريد معها قرارات اقتصادية وهذان الامران هما ما يخلص لبنان

- اي عجز اقل وسياسة اقتصادية يشعر معها الناس ان الفوائد انخفضت والانكماش الاقتصادي زال والعجلة بدأت بالدوران

-ستسمعوننا الاسبوع المقبل بعرض كامل لرؤيتنا داخل مجلس الوزراء وبعد ذلك خارج الحكومة لتواكبونا