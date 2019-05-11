أرسلان: لا يسعنا إلاّ الترحّم على كل الشّهداء.. والأمور مرهونة بأوقاتها

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أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" أنّه: "لا يسعنا في هذا اليوم إلا أن نترحّم على كل الشهداء... واحتراماً منا لفخامة الرئيس العماد ميشال عون لن نردّ على من كانوا السبب في فتنة الشويفات وجرمهم الواضح والصريح، وتحريضهم الذي تسبّب بكل الذي حصل، إلاّ بعد تبلّغنا رسمياً من قبل فخامته بتفاصيل الأمور".

وأضاف: "بعدها سيكون لنا أجوبة تفصيليّة عن كل نقطة بنقطتها، لكن نردّد ما قلناه منذ اليوم الأوّل، مبدأ الإتهام مرفوض ومن يريد الاحتكام للقانون يجب أن يضع نفسه تحت القانون حتّى وإن كان وزيراً فهذا لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، والأمور مرهونة بأوقاتها ولكل حادث حديث".