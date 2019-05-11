لجنة شؤون المرأة في هيئة قضاء صيدا تستقبل اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار

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استقبلت لجنة شؤون المرأة في هيئة قضاء صيدا في التيار الوطني الحر اللجنة المركزية لشؤون المرأة في مركز الهيئة في صيدا.



بدايةً كانت كلمة ترحيبية لمساعد منسق هيئة قضاء صيدا مروان عبود أثنى فيها على دور المرأة البنّاء في المجتمع بحضور مسؤولة الموارد البشرية ومن ثم كلمة لمساعدة لجنة شؤون المرأة في الهيئة ميشلين نعمة أشارت فيها الى التعاون المستمر في سبيل تعزيز دور المرأة، كما جاء في صياغ الحديث ضرورة وصول المرأة الى مراكز القرار والقيادة على الرغم من طبيعة المجتمع اللبناني الذكوري.

واعتبر أننا امام مسؤوليتين: الأولى تقع على عاتق قيادة التيار من خلال التعيينات والمسؤولية الثانية فتقع على عاتق المرأة التي عليها المبادرة للمشاركة في الحياة السياسية.

رئيسة اللجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانا سليلاتي عرضت اهداف اللجنة لجهة تفعيل دور المرأة وتمكينها مجتمعيًا في مختلف القطاعات فهي المؤتمنة على تربية الأجيال، جديرة ببناء مستقبل أفضل للوطن.



مسؤولة تمكين المرأة في اللجنة المركزية د. رندا عون أشارت في مداخلتها الى خطة العمل الهادفة الى حثّ النساء على المشاركة الحزبية والسياسية وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للمنتسبات في التيار