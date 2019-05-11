درويش لباسيل بقداس في زحلة: نسأل سيدتها مدكم بالحكمة والقوة وأن تكون المهام الموكلة إليكم في الدولة مصانة ومباركة

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شارك رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، ضمن جولته في منطقة زحلة، في قداس احتفالي، بدعوة من هيئة "التيار" في زحلة، أقيم في كنيسة مقام تمثال سيدة زحلة والبقاع، وترأسه رئيس أساقفة زحلة والفرزل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران يوحنا عصام درويش.

ولدى وصول باسيل إلى المقام، وضع إكليلا من الزهر، على ضريح أعضاء لجنة مؤسسي المقام، يرافقه درويش والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، ثم انتقلوا إلى الكنيسة للمشاركة في القداس، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وزيرا الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والبيئة فادي جريصاتي، النواب: سليم عون، جورج عقيص، نقولا صحناوي وغسان عطالله، مطران زحلة والبقاع للموارنة جوزف معوض، رئيس بلدية زحلة المهندس أسعد زغيب، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، منسقة "التيار الوطني الحر" في زحلة جيهان جبور، حشد من الفاعليات وممثلو الأحزاب والأهالي.

درويش

وبعد أن تلا باسيل الرسالة، ألقى درويش كلمة، فقال: "إبان الحكم الشيوعي، عمل المنظرون في روسيا، على إقناع الناس بأن الله غير موجود، وبأن الدين خدعة اخترعها البشر، وهو أفيون الشعوب. في إحدى ندوات التنظير هذه، وقبل أن تسقط الشيوعية في العام 1991، أجاد المحاضر بشرح مبادئ الشيوعية، وبعد أن انتهى، طلب من الجمهور أن يسألوا ما يريدون. تقدم شيخ إلى المنصة، وبهدوء توجه إلى الجمهور، ووجهه يشع بالنور، ورفع يديه، وقال لهم بصوت مرتفع، وكأنه يرتل في الكنيسة: المسيح قام. آنذاك وقف الجميع بتهيب وخشوع، وأنشدوا بفرح وابتهاج وقوة، أنشودة القيامة: المسيح قام من بين الأموات ووطأ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به".

وتوجه إلى باسيل، بالقول: "بهذا النشيد الروحي، الذي رددته الأجيال المسيحية، نشيد الانتصار ونشيد الظفر والغلبة والفرح والابتهاج، نستقبلكم في زحلة، ونصلي لكم ليمنحكم الرب القوة، لتتابعوا مسيرتكم ونضالكم، ونصلي معكم من أجل لبنان ليكون وطن القيامة. بهذا النشيد أيضا، نستقبل معالي الوزراء والسادة النواب وكل المسؤولين والفاعليات الأخرى، الذين يشاركوننا الصلاة في هذه الذبيحة الإلهية".

أضاف: "نستقبلكم باسم جميع كهنة الأبرشية ورهبانها وراهباتها، وباسم أبنائنا وبناتنا الزحليين والبقاعيين، وهذا الجمهور الكريم، الذي أتى ليصلي معكم في شهر مريم العذراء، من أجل لبنان وجميع المسؤولين، نصلي معا على نية فخامة الرئيس ميشال عون، ونرفعه في صلواتنا ليستمد من العلاء الحكمة والقوة في إدارة شؤون البلاد".

وتابع: "لقد قدم لنا بولس الرسول في كتاباته، خبرته الشخصية مع المسيح القائم، وقال: رأيت المسيح ربنا (1كور9/1). نحن أيضا نتوق لنعرف قدرة قيامته، وأمنيتنا أن نبلغ إلى ملء هذه القيامة، ومثل بولس، نتمنى أن نردد: لقد رأينا الرب، والرب القائم من بين الأموات، ينادينا باسمنا مثلما نادى بولس: شاول شاول لم تضطهدني؟. ومثلما نادى مريم المجدلية بعد قيامته، يطلب منا أيضا أن نذهب إلى أخوتنا، نشهد بأن القيامة هي ممارسة عملية ويومية.

القيامة تعني أن نخلع إنساننا العتيق ونجدد ذاتنا بالصلاة والتوبة وبذل الذات، فنجمل صورة المسيح فينا. ولا ننسى أن انتصار المسيح على الموت، يجد ملء معناه في انتصارنا، لأن دعوتنا ورجاءنا، هي أن نكون مع الرب دائما، ونحيا معه إلى الأبد".

وأكمل: "كما قال الرب لحنانيا: قم انطلق إلى الزقاق، الذي يسمى القويم، والتمس رجلا اسمه شاول.. ليبصر. كذلك يقول لك الرب وأنت المؤمن القيامي: قم انطلق إلى الطرق القويمة، إلى طرق لبنان وبلداته ومدنه، والتمس الإنسان الآخر ليبصر ويقوم وينعم بحياة أفضل. والزيارات الميدانية التي تقوم بها في أرجاء الوطن، هي خير دليل على كبر المسؤولية الملقاة على عاتقك، وعلى رغبتك وتصميمك وإرادتك، بأن ينعم لبنان بازدهار حقيقي ثابت، المناطق كلها من الجنوب إلى الشمال فالبقاع، تصرخ من الحرمان، تنادي وتطالب الدولة بالإنماء، تبحث عمن يسمع لها، وهذا يعني أننا بحاجة إلى ورشة عمل لا تتوقف ولا تهدأ، لذلك نحن ندرك بأن زيارتك إلى زحلة والبقاع، ستعطي الناس جرعة من الأمل، لأنهم بدأوا ييأسون من الدولة، بسبب أوضاعهم الاقتصادية المتردية".

وختم "معكم اليوم، ومع الضيوف الكرام، وبعد الاستقبال في صالون الكنيسة، سنكرس كعادتنا كل سنة، في هذا الشهر المريمي، من على شرفة المقام، زحلة ولبنان، تحت حماية مريم العذراء. إننا نضعكم اليوم، كما نضع كل الحاضرين معنا، تحت شفاعة سيدة زحلة، ونسألها أن تمدكم بالحكمة والقوة، وأن تكون المهام الموكلة إليكم في الدولة مصانة ومباركة. آمين".