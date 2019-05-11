باسيل شارك بقداس في مقام سيدة زحلة

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شارك وزير الخارجية جبران باسيل بقداس في مقام سيدة زحلة لمناسبة الشهر المريمي، يترأسه المطران يوحنا درويش بمشاركة المطران جوزف معوض.

وقبيل بدء القداس، وضع باسيل إكليل من الورد على راحة نفس المطران أفتيموس يواكيم وجميع مساعديه (الذين بنوا شخص العذراء).

القداس يشارك فيه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنواب نقولا صحناوي، سليم عون، جورج عقيص، والوزراء سليم جريصاتي، فادي جريصاتي، غسان عطالله والوزير السابق غابي ليون ورئيس بلدية زحلة اسعد زغيب والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود وقائد الدرك العميد مروان سليلاتي ومنسقة قضاء زحلة في التيار جيهان جبور حداد واعضاء الهيئة واعضاء مجلس القضاء وفاعليات عسكرية وبلدية واجتماعية وهيئات محلية واهالي المنطقة.