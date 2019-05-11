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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

بالرغم من كل شيء والاهم من كل شيء فأن ما حصل هذا الاسبوع وسيحصل في الاتي من الايام يثبت ويؤكد ان مسارين متلازمين للعهد انطلقا : الثقة والهيبة , الثقة قد تستعاد اذا ما انتكست لكن الهيبة لا تعوض اذا ما انكسرت او سقطت . بمعزل عن الهوبرة والبهورة ومعارك دون كيخوت ورفيقه سانشو بانثا الهوائية ولجوء بعض الصحافة الورقية الى البكائية لتغطية عوارض مرضية طائفية او سياسية او شخصية لا فرق . بالرغم من كل ذلك فان ما حصل في اسبوع وايام يشي بأن الهيبة والثقة والعهد بخير . من وصلة المنصورية الى تحقيقات الخارجية الى مناقشات الموازنة الى جدارة ندى البستاني العلاقة الفارقة الجديدة في زمن السياسة اللبنانية التي وضعت حدا للمزايدات والافتراءات واقنعت البطريرك الراعي بالوقائع والبراهين والارقام ما حاول البعض تعميمه بالشائعات وسفيه الكلام , كلها علامات واشارات وقرارات جريئة تسجل للعهد والحكومة والامل المنتظر في ايام الدجل المعتبر .



الموازنة قريبا وقبل الفطر كما تشي الجلسات والتحركات وراء الكواليس وبعيدا عن الاعلام . السلة ستكون متكاملة او لا تكون . حل المسائل الخلافية من القطاع الى العسكريين الى القطاع المصرفي وهو ما يسير بثبات ووضوح واتفاق على تنازلات وتضحيات محددة في سبيل المصلحة المؤكدة . بعد الموازنة تعيينات واستكمال معركة مكافحة الفساد وتحصين القضاء وتحسين الاقتصاد ووضع مقررات سيدر موضع التنفيذ تدريجيا وصولا في وقت وموعد يحدده الرئيس عون الى الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية . بين الخارجية والمنصورية القرار بيد الدولة واقرار الموازنة جوهره الاقتصاد كما اعلن الوزير باسيل من البقاع واعلان مشرقي انطاكي لرأس الكنيسة الارثوذكسية الانطاكية البطريرك اليازجي من عكار حيث جدد ما كان يكرره المثلث الرحمات البطريرك اغناطيوس هزيم ان المسيحيين اهل هذا الشرق واصله ولسنا ضيوفا فيه او عليه .



في هذا الوقت يتلهى العالم باخر نهفات وصرعات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يريد اضعاف ايران لكنه لا يريد ايذاءها كما قال بالحرف , يريدها مطواعة ويرفضها شجاعة . يريد الحاق الهزيمة بها لكنه لا يريد الحرب معها . ومع هذا لم يسبق لرئيس اكبر دولة في العالم ان يقول لدولة خصم او عدو : هذا رقم هاتفي .. اتصلي بي . هذا ما يفعله ترامب ماع ايران . حاكيني عالتلفون كما تقول الاغنية ..