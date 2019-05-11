باسيل من عنجر: هي البوابة باتجاه جارتنا الوحيدة سوريا وهي المعبر والمتنفس الوحيد للبنان

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أعلن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، أن الموازنة لن تصدر من دون اقتصاد وسيصدر معها رزمة قرارات والحكومة قررت انجاز موازنة واطلاق قرارت تعالج من خلالها العجز الاقتصادي، مشددا على ان لا يمكن للمنطقة الصناعية الا أن تكون مصدر خير اذا كانت ادارتها ناجحة وعدم الانتاج هو من الأسباب الرئيسية للانكماش الاقتصادي، وتمنى لو أمكننا تنفيذ مشاريع صناعية في أكثر من منطقة، والبقاع هي أكبر المناطق مساحة في لبنان وعندما تعرض علينا مشاريع اقتصادية علينا التفكير قبل الرفض، وإذ كشف ان وزير الصناعة مهتم بخلق هذه المناطق الصناعية، لفت الى ان هناك الى جانب الصناعة، السياحة ايضا لانهاض المنطقة، واعتبر ان السياحة هي قطاع استثماره قليل بالنسبة لمردوده السريع، مشيرا الى ان اقتصادنا يعيش اليوم حاللة من الركود لان لا يوجد لدينا قدرة على الانتاج.

وأكّد باسيل من عنجر خلال زيارة له لمنطقة زحلة والجوار، ان عنجر هي البوابة باتجاه جارتنا الوحيدة سوريا وهي المعبر والمتنفس الوحيد للبنان وجميعنا نعلم كم وقف لبنان مع سوريا في هذه الأيام الصعبة وكم جاهدنا حتى تكون الحدود بيننا حرة ومستقلة، ورأى ان عنجر هي التي تساعد سوريا وتمد اليد لسوريا وستكون البوابة بين لبنان وسوريا ذهابا وايابا، لافتا الى ان هذه المنطقة قوتنا فيها هي بالمحافظة على انفسنا عبر المحافظة على الاخر ايضاً، موضحا ان في كل مرة نتحدث عن لجوء ونزوح، نطرح فكرة ان عندما تأتي الى بلد ما يجب ان تلتزم بقوانين هذا البلد، حتى لا نعيش المعاناة في ظل منطق الاقلية، فيما حقنا ان نقلق لان كثر من اللبنانيين غادروا لبنان ولم يعودوا، ورأى باسيل ان نحن في التيار الوطني الحر، تزعجنا كلمة اقليات ونتمنى ان نلغي شيئاً اسمه مذهبة وطائفة في السياسة، لكي ننتقل الى الدولة المدنية.