مؤسسة مخزومي و الحفل الختامي للمسابقة الوطنية "تعالوا نزرع ونحافظ على مدرستنا وبيئتنا"

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نظّمت مؤسسة مخزومي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو، الحفل الختامي للمسابقة الوطنية "تعالوا نزرع ونحافظ على مدرستنا وبيئتنا"، برعاية وحضور سعادة مدير عام التربية في وزارة التربية والتعليم العالي الأستاذ فادي يرق، وبحضور رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي، والأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو الدكتورة تالا زين، ومدير عام مؤسسة مخزومي السيد سامر الصفح، ونائب رئيس وعضو الهيئة الإدارية في مؤسسة مخزومي الدكتور سابا زريق، وممثلين عن المدارس المشاركة والطلاب، يوم الخميس 9 أيار 2019، في مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت.



تناولت المسابقة أفضل تصميم لمساحات خضراء ضمن المدرسة، من ابتكار تلامذة الصف العاشر في المدارس الرسمية والخاصة في بيروت الكبرى، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقت مديرة برنامج التنمية في مؤسسة مخزومي المهندسة سلامة نعماني كلمة بالنيابة عن المؤسسة، شكرت فيها المدارس المشاركة في المسابقة، مؤكدةً أن حماية البيئة والمحافظة عليها هي أحد أبراز أهداف مؤسسة مخزومي، وتحدثت عن نشاطات المؤسسة ومبادرتها، وعن أهمية التشجير في المدن.



بدورها شدّدت الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو الدكتورة تالا زين على ضرورة تطبيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدةً أن هذه الأهداف ليست بعيدة المنال عندما تتعاون المؤسسات الخاصة والعامة والجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.



مدير عام التربية في وزارة التربية والتعليم العالي الأستاذ فادي يرق ألقى كلمة شكر فيها مؤسسة مخزومي واللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو على هذه المبادرة، معربًا عن سعادته لاقتران التعليم بحماية البيئة وتوسيع المساحات الخضراء، من خلال أنشطة يجريها الطلاب داخل الحرم المدرسي. وأضاف يرق "البيئة المدرسية السليمة تُشكّل محيطًا حيويًا ممتعًا للحياة المدرسية".



تمّ خلال الاحتفال عرض تصاميم المشاركة في المسابقة، تلاها توزيع الدروع التقديرية لكافة المدارس المشاركة، وإعلان المدارس الثلاثة الفائزة بالمراتب الأولى وتسليمهم الجوائز وشتول من مشتل مؤسسة مخزومي.



هدفت المسابقة إلى تعريف التلامذة على أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 11 "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، والهدف 3 الصحة والرفاه، والهدف 4 التعليم الجيد، والهدف 13 العمل المناخي، والهدف 15 الحياة في البرّ، كما الهدف 17 الشراكات لتحقيق الأهداف.

كما هدفت هذه المسابقة إلى حثّ التلامذة على القيام بأبحاث وترجمة أفكارهم حول مفهوم الاستدامة، وتوعيتهم حول أهمية دورهم كمواطنين في تنمية مدرستهم ومجتمعهم وبيئتهم، وبالتالي مدينتهم، عبر وضع تصميم يَعرض كيفية تحويل المدرسة الى مدرسة صديقة للبيئة بما يتلاءم مع المعايير البيئية وأهداف التنمية المستدامة.



يُذكر أن المدارس المشاركة قدّمت 31 تصميمًا بين نماذج ورسومات وعروض مصوّرة للجنةٍ مؤلفة من الجهتين المنظمتين، واختصاصيين تربويين وتقنيين، لاختيار أفضل التصاميم آخذين بالاعتبار المعايير التالية: التعبير عن الموضوع، الإبداع والتقنية، قابلية تنفيذ التصميم بما يتلاءم مع البناء المدرسي والبنى التحتية للمدرسة، واستدامة التصميم.