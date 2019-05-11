بداية اسبوع حارة... الحرارة ستتخطّى الـ30 درجة وهذه تفاصيل حالة الطقس!

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يتحوّل الطقس الربيعي المستقر والمعتدل اليوم الى دافئ جدا غدا ثم الى حار نسبيا بدءا من الاثنين فيما تبدأ الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح حارة الاسبوع المقبل حيث تتخطى عتبة الـ ٣٠ درجة بقليل.

في تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة مستقرة وتسجل ساحلاً بين ١٦ و ٢٤ درجة

٢- الرياح جنوبية غربية معتدلة

٣- متوسط الرطوبة ٦٠٪

٤- متوسط الضغط الجوّي ١٠١٦ hpa



٥- الأجواء مشمسة غالباً مع بعض السحب

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج

٨- حرارة سطح المياه ١٩ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاحد: طقس دافئ جدا وقليل السحب فيما ترتفع الحرارة لتسجل ساحلا بين ١٨ و ٢٧

الإثنين: طقس حار نسبياً وقليل السحب فيما ترتفع الحرارة لتسجل ساحلا بين ١٩ و ٣٠.