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جمعية بسمة الخيرية تطلق حملتها الرابعة بمناسبة اليوم العالمي للأسر "تمكين العائلات المحتاجة من أجل بناء مجتمع أقوى"

11
MAY
2019
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بمناسبة اليوم العالمي للاسرة، نظمت جمعية بسمة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام , جلسة حوارية  تحت رعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ريشار قيومجيان, في التاسع من أيار في ال Grand Cinemas، حول شؤون العائلة اللبنانية والتحديات التي تواجهها في ظل الأزمة الأقتصادية,  تّم خلالها تناول اهم المواضيع الاجتماعية  من غلى المعيشة، لقوانين العمل والبطالة, مسائل السكن و ايجارات البيوت, التعليم و المدارس الرسميّة.

كما أطلاقت أفكار ومبادارات داعمة للاسرّ المحتاجة.

ألقت رئيسة الجمعية السيدة ساندرا خلاط عبدالنور كلمة عرضت فيها الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به العائلات اللبنانية و اهداف الجلسة الحوارية.

و كانت كلمة لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ريشار قيومجيان يلي تكلم عن الشراكة يلي لأ بد منها بين الوزارة وكل الجمعيات والمعنيين بهذا الشأن, ومد يد العون للجميع لفعالية أكبر.

 

و شاركت في الحوار رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيّدة كلودين عون روكز، والقول: " كلما كانت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة منخفضة، كلما تأثر النمو الاقتصادي سلبا".

 

كما شاركا سعادة النائبين الاستاذ الياس حنكش و الاستاذ انطوان حبشي, الدكتور فؤاد زمكحل رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم, المهندس روني لحود رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان, المحامية مايا جعارة المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين, الاستاذ محمد قاسم عضو هيئة التنسيق النقابية, والدكتور منير أبو عسلي, و السيّدة ماريا أبو صقر, عضو في مجلس ادارة جمعية بسمة.

 

وحضر المؤتمر حشد من الشركاء والإعلاميين وأصدقاء الجمعية.

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