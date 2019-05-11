لبنان يطلب وساطة أميركا لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

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طلب لبنان وساطة الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل؛ حفاظاً على حقوقه باستثمار مياهه الاقتصادية.

وأفاد مسؤول معني بهذا الملف لـ«الشرق الأوسط»، بأنه من السابق لأوانه التكهن بهوية الأميركي المكلف، إلا أنه من المؤكد سيأخذ في عين الاعتبار الوضع الأمني الذي سيشتعل في حال بدأت إسرائيل التنقيب ورصد لبنان أنها تعتدي على الثروة اللبنانية، التي تقّدر وفقاً للخبراء بمليارات الدولارات.

وسُجّل أمس تشاور بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حول الأفكار التي سلمها رئيس الجمهورية ميشال عون للسفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيت ريتشارد، ويجري تكتّم شديد حول مضمونها من أجل إنجاحها.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن آلية التفاوض التي يطرحها لبنان على أميركا ترتكز على إبقاء التفاوض غير متعدد الأطراف، أي تفاوض غير مباشر، لرفض أن تكون إسرائيل على الطاولة.

وأشارت المصادر إلى أن الآلية المقترحة تدور بين لبنان وأميركا من جهة بحيث ينقل الوسيط الأميركي الموقف اللبناني إلى إسرائيل وبالعكس.

وقال وزير الخارجية جبران باسيل «إن إسرائيل أعجز من أن تمدّ يدها على ثرواتنا».