لجنة شؤون المرأة في هيئة قضاء جبيل في التيار استقبلت اللجنة المركزية لشؤون المرأة

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استقبلت لجنة شؤون المرأة في هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر اللجنة المركزية لشؤون المرأة في مركز الهيئة في جبيل.

بداية كانت كلمة ترحيبية لمنسق هيئة قضاء جبيل أديب جبران أثنى فيها على دور المرأة البنّاء في المجتمع ثم كلمة لرئيسة لجنة شؤون المرأة في الهيئة لينا الحاج عساف شليطا أشارت فيها الى التعاون المستمر في سبيل تعزيز دور المرأة.

النائب سيمون ابي رميا تحدّث عن ضرورة وصول المرأة الى مراكز القرار والقيادة على الرغم من طبيعة المجتمع اللبناني الذكوري. واعتبر أننا امام مسؤوليتين؛ الأولى تقع على عاتق قيادة التيار من خلال التعيينات وهنا نوّه بمنسق هيئة قضاء جبيل الذي لحظ تمثيل المرأة في اختيار أعضاء الهيئة. أما المسؤولية الثانية فتقع على عاتق المرأة التي عليها المبادرة للمشاركة في الحياة السياسية.

رئيسة اللجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانا سليلاتي عرضت اهداف اللجنة لجهة تفعيل دور المرأة وتمكينها مجتمعيًا في مختلف القطاعات فهي المؤتمنة على تربية الأجيال؛ جديرة ببناء مستقبل أفضل للوطن.

مسؤولة تمكين المرأة في اللجنة المركزية د. رندا عون أشارت في مداخلتها الى خطة العمل الهادفة الى حثّ النساء على المشاركة الحزبية والسياسية وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وعرضت لأعداد المنتسبات للتيار.

ووزّعت في الختام هدايا تذكارية الى أعضاء لجنة شؤون المرأة المركزية : المنسقة جومانا سليلاتي و مسؤولة التمكين د. رندا عون ومتابعة الأقضية ماغي يونس؛ والأستاذة الجامعية د. لينا جان جبران وزوجة منسق القضاء ألين أديب جبران والطبيبة د. لونا صادق.