عناوين الصحف ليوم السبت 11 أيار 2019

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البناء

باسيل عند بري: متفقون نحو موازنة إصلاحية وحماية حقوقنا بوجه «إسرائيل»... بلا قلق

الموازنة تتقدّم في ملفات المصارف والعسكريين وتعويضات التعليم... والتتمة الأحد

الجمهورية

الحكومة بمواجهة الإضرابات ... والشائعات

العسكريون المتقاعدون يصعدون

أساتذة "اللبنانية": ماضون في الإضراب

اللواء

الأحد الساخن: إقتطاع أو تجميد 20٪ من الرواتب!

رفع الفائدة على الودائع: المردود مليار و600 مليون دولار.. { ماذا يجري في الخارجية بين برّي وباسيل؟

الديار

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

الثبات النقدي هو أحد مكونات الأمن القومي

L'Orient-Le Jour

La hausse de 3 % du taux d’imposition sur les intérêts bancaires sera bien dans le projet

The Daily Star

Cabinet OKs raising tax on interest from deposits