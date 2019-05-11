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أسرار الصحف ليوم السبت 11 أيار 2019

11
MAY
2019
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البناء
سألت مصادر عسكرية إقليمية هل الحشود الأميركية في المنطقة هي تمهيد لشنّ حرب؟ وإنْ كانت كذلك فلماذا ربطها بتهديدات منسوبة لإيران وحلفائها باستهداف القوات والمصالح الأميركية؟ وإنْ كانت تحسّباً لهجمات إيرانية أو حليفة لإيران فهذا يعني أنّ تقييم واشنطن العسكري يقوم على إمتلاك إيران لزمام المبادرة والقدرة على التحرك واعتبارها في حالة قوة وليس كما تزعم أنها تختنق، وكذلك في التفاوض فهل واشنطن من تدعو إيران لقبول التفاوض ام إيران هي من يدعو ورفض إيران للتفاوض بذاته شهادة قوة لها فالخلاصة برأي المصادر أنّ واشنطن لا تثق بفعالية عقوباتها وتبحث عن سبل للتحرّش بإيران لدعوتها إلى التفاوض…

الجمهورية
قال وزير بارز في الحكومة إن وزراء حزب حليف يناقشون خلال جلسات مجلس الوزراء مشروع الموازنة الموضوع على الطاولة على طريقة أنهم لا يراعون التحالف وأن لديهم خطوطاً حمراً لا يقبلون تجاوزها.

تخوفت أوساط إقتصادية من تلويح قطاع هام بالإضراب وقالت إذا حصل ذلك فهو سيكلّف الدولة المليارات ويضرب قطاعاً رئيسياً في البلاد.

رأت أوسط سياسية أن مشروعاً حسّاساً أثار أزمة في الشارع سيسلك طريه إلى التنفيذ على رغم المعترضين عليه.

اللواء

يمر قطب وسطي بمرحلة إرباك لاعتبارات لا يرغب قريبون منه بالخوض فيها.


تردّد أن مرجعاً تجاهل عن عمد ما كتب من معلومات حول أداء وزير سيادي، خلال استقباله، مع أن الأجواء المحيطة بما كتب لم تكن مريحة.


استغربت مصادر مصرفية المعلومات التي ضخت، وتبيَّن لاحقاً أن لا أساس لها، وقالت لم يتلق مدراء المصارف أية تعليمات تتعلق بالسحوبات أو بالتحويلات إلى الدولار!

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