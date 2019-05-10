الجيش: التوصل إلى إرساء قواعد تفكيك الحالة العسكرية في مخيم المية ومية

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بيان جاء فيه انه متابعة لجهودها في سبيل إرساء الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية، قامت قيادة الجيش وبالتنسيق مع قيادات الفصائل الفلسطينية المتواجدة في مخيم المية ومية، بتكثيف الجهود وعقد عدة اجتماعات للتوصل إلى إرساء قواعد تفكيك الحالة العسكرية في المخيم. ونتيجة لذلك، تمت بتاريخه الخطوات الأولى لإنهاء المظاهر المسلحة وإزالة الحواجز وتفكيك المربعات الأمنية وإقفال المكاتب بإشراف القيادة وبالتنسيق مع الفصائل. كما اكدت قيادة الجيش حرصها الدائم على تأمين الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية. وقد هنأ وزر الدفاع الياس بو صعب الجيش على انجازه في تغريدة عبر تويتر.