الأخت سعاد الخراط كرّمت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي

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كرّمت الأخت سعاد الخراط مديرة ثانويّة القلبين الأقدسين في الحدت ، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمشاركين في الإحتفالات اليوبيليّة التي أقامتها المدرسة في مناسبة ١٠٠ سنة على تأسيسها ،تقدّمهم وزير الدفاع الأستاذ الياس بو صعب ممثلًا رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر والسفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتيري والسيدة صولانج الجميل والرئيسة العامة لراهبات القلبين الأقدسين الأم دانييلا حرّوق وشخصيات روحيّة وسياسيّة وتربويّة وإجتماعيّة.

وبعدما بارك البطريرك الراعي المائدة، ألقت الأخت سعاد الخراط، كلمة شكرت فيها صاحب الرعاية رئيس الجمهوريّة والبطريرك الماروني وكل من ساهم وشارك في احتفالات المدرسة اليوبيليّة، وقالت:

أهلاً بكم يا صاحبَ الغُبطة والنيافة أبينا البطريرك تُبارك مأدُبَتَنا المتواضعة !

أهلاً بممثّل فخامة رئيس الجمهوريّة وبسعادة السفير البابوي، وبسيادة راعي الأبرشيّة وبقدس الأب العام مع الكهنة والراهبات، وبأصحاب المعالي والسعادة وبرئيس بلديّتنا المحبوب.

أهلاً بجميع الحاضرين.

يكتملُ بحضورِكم فِعلُ المحبّة فنَتقاسمُ معاً خبزَ الغِذاء بعد أن بارك غبطتُه خبزَ الحياة ووزّعه علينا.

ليقبَلَ الربُّ دُعاءَنا ويُقدّس خُبزَنا.

وليُعطِ طعاماً للجائعين، وسلاماً في قلوبهم.

أهلاً وسهلاً بكم جميعًا.

وختامًا، لا يسعني مع شكري الكبير لهم، أن أنوّه بكل مَن مدّ لنا يدّ المساعدة معنويًا ولوجستيًا لنجاح احتفالاتنا اليوبيليّة، أعني بهم،المطران بولس مطر،رئيس أساقفة بيروت والأب بطرس عازار أمين عام المدارس الكاثوليكية ورئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش ورئيس مدرسة الحكمة في برازيليا - بعبدا الخوري بيار أبي صالح ورئيس بلدية الحدت السيد جورج عون، الذي لم يوّفر جهدً لنجاح هذا اليوبيل بشيء شكري ومحبتي وتقديري وصلاتي لكم.