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هذا ما قرره مجلس الوزراء بخصوص التدبير رقم 3 المتعلق بالعسكريين والضريبة على الفوائد

10
MAY
2019
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أعلن وزير الاعلام جمال الجراح اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن "الحكومة وافقت على رفع الفوائد على الودائع المصرفية من 7 الى 10% لمدة ثلاث سنوات وبعد هذه السنوات تنخفض مجددا إلى 7 بالمئة".

كما أعلن انه "بالنسية للاسلاك العسكرية والتقاعد، وافقت الحكومة على رفع سن التقاعد، على ان يكون التقاعد بعد 23 عاما بدل 18 عاما، أما ضباط الاختصاص فقد تم اضافة 3 سنوات".

وقال: "كان هناك بحث جدي بالتدبير رقم 3 وقد ترك لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات التي يجوز بها الغاء رقم 3 ورقم 2 ورقم 1". وكشف أنه "تم حصر تطبيق التدبير رقم 3 على العسكريين في المواجهة مع العدو الاسرائيلي.

وأشار إلى أن "وزراء ونواب يعيشون من دخلهم والبعض منهم "الله عاطيهم"، وقال: "يتم البحث عن الطريقة الأمثل عن كيفية مساهمة السلطات العامة في تخفيف العجز".

وخفض مجلس الوزراء المنح المدرسية بنسبة 15 % ما عدا الموظفين التابعين لتعاونية موظفي الدولة.

ويستكمل مجلس الوزراء دراسة الموازنة في جلسة يعقدها الأحد الساعة التاسعة مساءً وجلسة أخيرة الاثنين الساعة 11 صباحًا.

 

ابوفاعور
من جهته لفت وزير الصناعة وائل ابو فاعور إلى أنه "سيحمل هو ووزير الاقتصاد منصور بطيش إلى الجلسة المقبلة اقتراحات تتعلق برسوم على الاستيراد".

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