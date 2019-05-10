قوى الأمن تُميط اللثام عن جريمة قتل الطفل حسن بشير في بلدة العباسية وتوقف القاتل

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

خلال الاسبوع المنصرم حصلت جريمة قتل مروعة في بلدة العباسية الجنوبية، راح ضحيتها الطفل حسن بشير (عمره حوالي 6 سنوات، مكتوم القيد)، في ظل ظروف غامضة. وقد هزّت الجريمة البلدة ومنطقة صور وجوارها، وأحدثت صدمة مؤلمة لدى الرأي العام اللبناني، كونها نُفّذت بطريقة وحشية، وقضى الطفل بـ /14/ طعنة سكين.

بنتيجة المتابعة والتحقيق، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من تحديد هوية القاتل وهو شقيق المغدور المدعو بلال عمره (حوالي 12 سنة مكتوم القيد).

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.