living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اطلع رئيس المجلس على مشروع التقرير النهائي للتوظيف الذي سيقر الاثنين.. كنعان من عين التينة: المطلوب محاسبة اجرائية وفعلية وليس غطاء وتسويات على حساب الحقيقة والقوانين والتخفيضات لا تنفع بلا اصلاحات بنيوية ورؤية اقتصادية

10
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال عقب اللقاء " تشرّفت بزيارة دولة الرئيس واطلعته على نسخة من مشروع التقرير النهائي حول ملف التوظيف الذي ستكون لدينا جلسة للجنة الإثنين المقبل لاقراره، والأرقام التي باتت لدينا، لا للمخالفين فقط للمادة 21 من القانون 46، بل ذهبنا أبعد برقابتنا الى كل ما هو مخالف للقانون، بمعنى التوصيف الوظيفي القانوني، والرقم الذي نتحدّث عنه كبير".

 

اضاف "اذا اردنا اعطاء اشارة للحكومة والادارة والمجتمع الدولي بأن لبنان بدأ فعلياً بالاصلاح، فالمطلوب احترام القانون وعدم الخوف من تطبيقه. وقد ابلغنا ديوان المحاسبة الذي هو المرجعية القضائية المالية الصالحة للبت بهذه المخالفات، وتواصلنا معه، وسيكون لي اجتماع في ديوان المحاسبة الاثنين المقبل عقب لجنة المال مع رئيس الديوان، للاطلاع على المسار الاداري والقضائي في هذا الملف".

 

واكد كنعان " اننا متوافقون مع دولة الرئيس على انه اذا لم يكن هناك بعد كل الجهد الرقابي الذي بذل والحقائق التي تكشفت، عمل اجرائي فعلي بموضوع المحاسبة، فذلك يعني ان احداً لن يحترم المؤسسات اللبنانية او يصدق ان هناك اصلاحاً في لبنان. لذلك، فنحن ذاهبون حتى النهاية في هذا الملف، وقد اعطى دولة الرئيس توجيهاته للمعنيين، بأن ليس هناك من غطاء ولن يتم السماح بأي تدخل سياسي لوقف هذا المسار".

 

واشار كنعان الى ان البحث تناول موازنة العام 2019 وقال " ما نحن في صدده هو الاصلاح، ولكن ليس الاصلاح الذي يتناول الارقام والحساب الجاري فقط، فما هو مطلوب من لبنان هو الاصلاح البنيوي الذي يبدأ بالممارسة، فلا تعود الحكومة والدولة تعتبر ان انها فوق القوانين وانها لا تطبق الاّ على الناس، فترتكب في كل الملفات ومنها ملف التوظيف على سبيل المثال حيث الأرقام كبيرة"، مؤكداً ان "الاصلاح يبدأ باحترام القوانين، ولا يمكن ان يكمل الهدر وتستمر الدولة في المخالفة وتبحث تحت هذا السقف بايرادات وحسومات فهذا ليس باصلاح، لأن الاصلاح يبدأ باحترام القوانين، ولا يمكن ان تبقى الاستدانة مفتوحة، وتخفيض الفوائد لا يكون بقرار، لأن عامل الثقة هو ما يجلب الاستثمارات ويمكننا من خفض الفوائد في خدمة الدين، ما يعني ان الاصلاح بنيوياً".

 

واشار كنعان الى انه " هناك 39 مادة اصلاحية وتوصيات منذ العام 2010 صادرة عن لجنة المال لا تنفذ، واذا استمرينا على هذا المنوال، فأي تخفيض او حسم في الارقام فقط لا ينفع اذا استمر الهدر، لذلك، فالمطلوب رؤية اقتصادية تستثمر في القطاعات المنتجة وتخلق فرص عمل وتبني ثقة مع المستثمر والمصارف المحلية والدولية لتنزيل الفوائد وخدمة الدين، وتعزز اجهزة الرقابة اذ لا يجوز ان يستمر ديوان المحاسبة بالعمل مع 6 قضاة فقط".

 

اضاف كنعان " بحثت مع دولة الرئيس في الحسابات المالية وقطع الحساب الذي قالت وزارة المال انها انهته، فيما الصرخة ترتفع في ديوان المحاسبة ان عدد المراقبين غير كاف والتطقيق يحتاج الى اشهر. فما الذي يمنع الحكومة من تعيين القضاة اللازمين؟ ولماذا تتخذ الحكومات المتعاقبة قرارات لا تنفذها على غرار القرار المتخذ في العام 2017 لاعادة هيكلة القطاع العام ووقف التوظيف، فلماذا لا تتم المحاسبة فيما هناك 10 الاف توظيف لا يحترم القانون".

 

وأكد كنعان "ان مسؤوليتنا في لجنة المال ان نكون على انسجام مع انفسنا والقرارات الصادرة عنا والقوانين اللبنانية، ولن يكون هناك اي تغاض عن مخالفة القانون، ولا احد يمكن ان يملي علينا شيئاً، وما بيمشي الحال مع التسويات. فما نريده هي الاصلاحات البنيوية التي طلبناها في اللجنة والتي صوت عليها المجلس النيابي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout