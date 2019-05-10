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ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة ظهر اليوم، حفل تكريم اللواء الركن جورج شريم لمناسبة إحالته على التقاعد، وذلك بحضور أعضاء المجلس العسكري وعدد من كبار ضباط القيادة. وقد ألقى العماد عون كلمة نوّه فيها بمسيرة اللواء الركن الذي أدى واجبه العسكري على أكمل وجه، وأثبت جدارته وحرفيته العالية في جميع الوظائف التي تسلمها، لا سيما عضوية المجلس العسكري، حيث شارك بفعالية وإيجابية في تحمل المسؤولية القيادية وأغنى الجيش بخبرته وثقافته.



بدوره ألقى اللواء الركن شريم كلمة شكر فيها لقائد الجيش والضباط والعسكريين محبّتهم وثقتهم، وما أظهروه من إرادة صادقة وتعاون مميز في أثناء التحديات التي تعرض لها الجيش. وأكّد ثقته في أنّ المؤسسة العسكرية ستواصل مسيرة الشرف والتضحية والوفاء، دفاعاً عن لبنان وكرامته وسيادته.



وفي ختام الحفل قدم العماد عون للّواء الركن شريم درع الجيش عربون شكر وتقدير.