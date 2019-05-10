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باسيل: الحكومة امام تحد لانجاز موازنة رشيقة تطلق حركة نهوض اقتصادي

10
MAY
2019
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اشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال الاعلان عن برنامج وأهداف المؤتمر السنوي المركزي للطاقة الاغترابية اللبنانية الى "اننا اخترنا للمؤتمر عنوان "الانتشار يفعل" لاننا نريده موعدا للعمل والانجاز"، مؤكدا ضرورة تحول الشراكة بين لبنان المقيم ولبنان المغترب الى مصالح اقتصادية.


باسيل شدد على "اننا في الحكومة امام تحد لانجاز موازنة "رشيقة" تعكس ارادة فعلية بالتغيير وتطلق حركة نهوض اقتصادي"، معتبرا أنه اذا اعطينا الثقة للبنانيين في الخارج لن نحتاج لأحد لإقراضنا من الخارج.


ولفت الى أنه لأول مرة تشهد وزارة الخارجية تعيين عشرين ملحقا اقتصاديا، موضحا أن ما يميز المؤتمر هذه السنة المنصة الالكترونية التي اصبحت جاهزة والstartup village للشركات اللبنانية الناشئة اضافة الى المعرض المخصص بجزء اول للصناعات والمنتجات اللبنانية وبجزء ثان للشركات الصغيرة والمتوسطة وبجزء ثالث للفنادق كما سيشهد تسويقا للمطاعم اللبنانية.


وأشار الى أن موضوع الجنسية اللبنانية سيشكل علامة فارقة في المؤتمر، مؤكدا أنه "يهمنا ان يتعرف الاعلام والرأي العام على المنتشرين اللبنانيين من خلال الMedia Lounge".


وأعلن أنه سيتم تخصيص جزء من مؤتمر هذه السنة للتحضير لمؤتمر الطاقة الاغترابية الكبير عام ٢٠٢٠ الذي يتزامن مع مئوية لبنان الكبير كي يكون لبنان الكبير بانتشاره.

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