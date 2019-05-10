حفل توزيع جوائز البحوث لأعضاء الهيئة التعليمية في جامعة الروح القدس

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نظم مكتب نائب رئيس الجامعة للبحوث في جامعة الروح القدس- الكسليك حفل توزيع جوائز البحوث لأعضاء الهيئة التعليمية فيها، في حضور رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة، الأمين العام لـلمجلس الوطني للبحوث العلمية البروفسور معين حمزة، مستشار خدمة العملاء للبحث العلمي في شركة ألسفييرElsevier وممثل قاعدة البيانات سكوبس Scopus وائل منصور، نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية البروفسور جورج يحشوشي، نائب رئيس الجامعة للبحوث البروفسور نعمة عازوري، إضافة إلى أعضاء مجلس الجامعة وعدد من الأساتذة الباحثين...

يحشوشي

بداية، كانت كلمة ترحيبية للدكتورة ليا يحشوشي التي أشارت إلى أنّ "هذا اللقاء الأول من نوعه يهدف إلى تكريم الباحثين في الجامعة وتشجيعهم على اكتشاف الاحتمالات، وكشف الحقائق والمساهمة في التقدم التكنولوجي".

عازوري

بعد ذلك، تحدث نائب رئيس الجامعة للبحوث البروفسور نعمة عازوري الذي أشار إلى أنّ "أفضل مساهمة في المعرفة والتقدم تتم من خلال البحوث. من هنا، برز الدور الأساسي للبحوث في تحديد هوية الجامعات وتصنيفها. فقد سعت الجامعة إلى أن تتحول من جامعة التعلّم إلى جامعة البحوث. ولقاؤنا، اليوم، ما هو إلا مناسبة لتقدير كل من آمن بأهمية تعزيز المعارف عبر النتائج العلمية المستندة إلى أدلة. وهكذا، لن تدخّر الجامعة أي جهد لتعزيز تصنيفها في مجال البحوث، علماً أنها تعي أنّ تحقيق التطوّر في هذا المجال يتطلب جهوداً مستدامة وطويلة الأمد".

حمزة

ثم كانت كلمة الأمين العام لـلمجلس الوطني للبحوث العلمية البروفسور معين حمزة، أكد فيها "تبادل رؤية مشتركة مع جامعة الروح القدس بشأن البحوث والتي تهدف إلى مواجهة التحديات القائمة في بلدنا. كما نفتخر بهذه الشراكة القائمة على نقاط قوة معينة تأتي في إطار بيئة من الثقة المتبادلة والمنافع المشتركة. وقد جرى التعاون فيما بيننا على برنامجين اثنين: الأول، Grant Research Program الذي جذب، حتى الآن، 13 جامعة بميزانية تخطت 5 مليون دولار أميركي، ومن بينها 14 مشروعاً بتمويل مشترك مع جامعة الروح القدس التي كانت من أولى الجامعات التي وقّعت على هذا البرنامج في العام 2016 وأدخلته حيز التنفيذ؛ ثانياً، برنامج مِنح الدكتوراه حيث استفاد 10 طلاب من هذا البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية"، مؤكداً أنّه "في كل تعاون مع هذه الجامعة، نكون على ثقة تامة بالتزام مشترك لدعم البحوث وفتح آفاق جديدة للتميز والابتكار. ونحن على يقين أنّ العلوم والبحوث هي المحرك الأساسي لبناء اقتصادي معرفي ولتسريع عجلة التقدم والتطور في لبنان".

منصور

كما ألقى مستشار خدمة العملاء للبحث العلمي في شركة ألسفييرElsevier وممثل قاعدة البيانات سكوبس Scopus وائل منصور كلمة أشاد فيها "بالأداء البحثي لجامعة الروح القدس على قاعدة بيانات سكوبس والذي يظهر أرقاماً مشجعة حيث وصل عدد المنشورات إلى 430 بين عاميْ 2013 و2018 ووصل عدد المؤلفين إلى 301. كما وصل مؤشر تأثير الاستشهادات إلى 1.84 في حين أنّ المعدل العالمي هو 1. وهكذا، إنّ 30.8% من منشورات الجامعة هي من بين الـ 10% الأفضل بين المنشورات الأكثر ذكراً عالمياً. وإنّ هذه النسبة هي أعلى من نسبة لبنان والأعلى بين كل جامعات لبنان. وإنّ %57.9 من المنشورات تأتي في إطار تعاون دولي الأمر الذي يعطي الجامعة وجوداً وتأثيراً أكبر عالمياً. وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد المنشورات البحثية قد ارتفع، بشكل ملحوظ بين عاميْ 2017 و2018. وجرى نشر أكثر من 100 عمل من الجامعة في Q1 Journal. وإنّ كل هذه الأرقام هي مدعاة فخر للجامعة في مجال النشر البحثي".

الأب حبيقة

وألقى رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب البروفسور جورج حبيقة كلمة أشار فيها إلى أنّ "هذا اللقاء يشكل مناسبة للاحتفال الثنائي بالإنجازات الزاخرة للطاقم التعليمي في مجال البحوث والنشر، من جهة، وبخطوة وثابة جديدة في طريق مسيرة الجامعة التحوّلية، من جهة أخرى، حيث تحوّلت من كونها مؤسسة تركّز، أولاً، على التعليم ثم على البحوث، إلى مؤسسة تولي أهمية قصوى وأولوية للبحوث والابتكار... وعلى مدى السنوات الماضية، كرّست الجامعة جهوداً حثيثة لدعم البحوث والابتكار وجعلهما على رأس قائمة أولوياتها الاستراتيجية. وستستمر، حتماً، في القيام بذلك، انطلاقاً من إيمانها بأنّ تقدّم البحوث وتعزيزها يبقى دائماً الطريقة الأمثل للمساهمة في ضمان نمو المستقبل. وفي هذا الإطار، اتّخذت مبادرات عدة، عكست هذا الالتزام بالبحوث، وكذلك أطلقت أعمالا عديدة لتحسين البنية التحتية للمكتبة وتطوير خدمات المختبرات ومراكز البحوث ومواردها، بغية تلبية الاحتياجات المتنوعة للأسرة التعلّمية وكل من يرغب في الاستفادة من الموارد المتاحة، ولاسيما الإلكترونية منها".

وأضاف: "كما عززت الجامعة شبكة من التعاون البحثي وعملت على بناء أواصر وثيقة مع أصحاب المصالح في التنمية الوطنية والدولية ووكالات عامة ومؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز البحوث. وقد وضعت معارف وخبرات رأسمالها البشري في خدمة تقدّم العلوم، في ظل استضافتها لمؤتمرات وفعاليات بحثية دولية وانخراطها الدائم في مشاريع ومناقشات تُعنى بالاحتياجات الملّحة والتحديات التي تواجه المجتمع المحيط بها. وهنا، لا يسعني سوى أن أعبر عن فخرنا بأن يكون المجلس الوطني للبحوث العلمية شريكاً استراتيجياً لنا، من خلال برنامج التمويل المشترك الذي وقّع في العام 2018 لدعم طلاب الدكتوراه في مشاريعهم البحثية".



توزيع الجوائز

وختاماً، قدّم كل من الأب حبيقة وحمزة ومنصور وعازوري الجوائز لأفضل ثلاثة باحثين وهم أصحاب أعلى رقم وأفضل نوعية منشورات على قاعدة البيانات سكوبس Scopus في العام 2018، وهم: الدكتور إيلي بوري من كلية إدارة الأعمال الذي حصل على الميدالية الذهبية في لبنان وفي الجامعة عن فئة الاقتصاد والاقتصاد القياسي والعلوم المالية؛ الدكتور سهيل هليط من كلية الطب والعلوم الطبية الذي حصل على الميدالية الفضية؛ الدكتورة ساندي ريحانا من كلية الهندسة التي حصلت على الميدالية البرونزية.

كما قدّم الأب حبيقة دروعاً تقديرية لكل من حمزة ومنصور.