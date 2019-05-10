بالجرم المشهود.. توقيف رقيب في قوى الأمن!

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توافرت معلومات لشعبة المعلومات عن تورط الرقيب في قوى الامن الداخلي: ع. م. (مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني) في التواصل مع تجار المخدرات والعمل معهم على نقل المواد المخدرة من البقاع الى بيروت وترويجها ضمن محافظة جبل لبنان، فكلفت القوة الخاصة مراقبته عند انتقاله من البقاع الى بيروت وتوقيفه بالجرم المشهود خلال نقله المخدرات.

والساعة الثامنة مساءً من تاريخ 30/4/2019، رصدت القوة الرقيب ع. م. على متن سيارة نوع " kia picanto" لون عاجي، مثبت عليها لوحات مزورة في خلال انتقاله من البقاع الى بيروت، وبوصوله الى منطقة الليلكي اطبقت عليه القوة لتوقيفه، فحاول الفرار بسيارته وصدم آلية عسكرية، لكن القوة تمكنت من توقيفه رغم مقاومته ومعاملة العناصر بالشدة.

بتفتيشه عثر بحوزته على 8 هواتف خلوية بداخل أحدها رقم أمني يستخدم من قبل ع. م. للتواصل بشكل أمني وحصري مع أشخاص مشبوهين في تجارة مخدرات، كما ضبطت كميات مختلفة من المخدرات مقسمة على الشكل التالي:

5 كلغ من مادة حشيشة الكيف مقسمة الى 4 أكياس

17 مغلفاً بداخله مادة السالفيا زنة 35 غ قائم

250 غ قائم من مادة السالفيا

9 غ قائم من مادة الكوكايين

18 حبة مخدرات لون اخضر

مادة بيضاء مجهولة النوع زنة 23 غ قائم

وذكر بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن ع.م. اعترف انه يقوم بنقل وترويج المخدرات لصالح أحد التجار في منطقة البقاع، كما اعترف بنقل أحد السجناء الفارين بسيارته بناء لطلب تاجر مخدرات.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص معه، بناء على اشارة القضاء، بحسب البيان.