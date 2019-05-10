خاص - الرواية الكاملة لوصلة المنصورية: استعراضات شعبوية أم توترٌ مسرطن؟

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لارا الهاشم -

من كان ليصدّق أن يشهد الشارع اللبناني في هذا الزمن مشهداً طائفيا بهذه الفظاعة، لمجرد تركيب وصلة التوتر العالي في المنصورية. فتحوّل اعتراض الأهالي على الأعمال إلى حفلة تطييف، تارة يُرفع فيها الصليب وطوراً يُحكى فيها عن الاستقواء على المسيحيين.وكأن القرار بتركيب الوصلة صادرٌ عن مجلس وزراء من طائفة واحدة، أو كأن ثمة من هو حريص على مصلحة المسيحيين أكثر من غيره أو حتى كأن الخطر في حال وُجد فسيطال طائفة دون سواها.

مشهد اعتراضي شعبي تحوّل إلى ورشة عمل طائفية تحمل في طيّاتها كيديات سياسية، فقط لأن وزارة الطاقة محسوبة على فريق سياسي معيّن. فتمّ استغلال خوف الناس وقلقهم على صحتهم، فيما الحقيقة في مكان آخر. وكأن ثمة من يريد خوض معارك سياسية ولو على حساب حق اللبنانيين في الكهرباء، علماً أن تركيب وصلة المنصورية قد وافق عليه مجلس الوزراء من ضمن خطة الكهرباء التي أقرها في ال 2010 بالإجماع بمشاركة الوزير الكتائبي آنذاك سليم الصايغ.

فوصلة ال 200 ك.ف غير المستكملة في المنصورية لا تتعدّى ال 2 كلم من أصل 369 كلم.وتكمن أهميتها بإكتمال حلقة النقل لثبات الشبكة الكهربائية في لبنان وإضافة طاقة كهربائية من خلال استجرار المزيد من الطاقة من الخارج وإنتاج معامل جديدة. ذلك لأنها تؤمّن أكبر حلقة ترابطية لمعامل الإنتاج على مستوى 220 ك.ف. وبالتالي فان الانتهاء من أعمال شبكة الربط هو أمر ضروري وحيوي وأساسي لتأمين الطاقة الكهربائية، كما أنه من دونها لا يمكن اعطاء اشتراكات كهرباء إضافية في مناطق عديدة من المتن.

في موازاة الحاجة إلى تركيب هذه الوصلة قدّمت وزارة الطاقة اقتراحاً من أجل معالجة مشكلة الساكنين ضمن حرم وصلة المنصورية – عين النجم وذلك ضمن معيار محدّد وهو حرم الخط، وقد وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراحها في ال 2011 وال 2012 على شراء الوحدات السكنية من الراغبين من الأهالي المعنيين.

إلا أن تركيب وصلة التوتر العالي ظل يشكّل هاجساً من إمكانية تسبّبها بأمراض سرطانية نتيجة قربها من المنازل، وشهدت الخطة موجات اعتراض سابقة. على هذا الأساس استجابت وزارة الطاقة لطلب الأهالي بدراسة إمكانية إستكمال الربط عبر الكابلات الجوفية.لكنه تبيّن وفقاً لمعلومات tayyar.org أن السيناريوهات البديلة غير ممكنة تقنياً وعملياً، إضافة إلى أنها تتسبّب بمشاكل كبيرة ومنها: مرور الشبكة الجوفية قرب عدد أكبر بكثير من المنازل عمّا هو الواقع الحالي، ما قد يشكّل مادة للطعن من قبل الأهالي لوقف المشروع بسبب تغيير مساره ومرسومه. كما أن انزال الخط تحت الأرض يجعله أكثر قرباً من الطريق ومن الناس. غير أن الربط عبر الكابلات الجوفية يستوجب تأمين مساحة كبيرة لإنشاء محطات تحويل. أضف إلى ذلك أن الكابلات الجوفية تحت الأرض ليست موجودة سوى في بيروت وطرابلس.

على خط آخر درست وزارة الطاقة مدى تأثر المدارس الموجودة في المحيط بوصلة التوتر العالي، فتبيّن أن معظم المدارس تبعد مسافات لا تقلّ عن المئة متر (خط نار) عن مجال التوتّر العالي وهي مسافة لا تشكل أي خطر على المتواجدين في داخلها. لكن المفارقة اليوم هي في وضع بعض المباني السكنية التي يتحمّل أصحابها مسؤولية أي خطأ. إذ تبيّن بعد الكشف أنه تمّ إنشاء ثلاثة أبنية بعد صدور التخطيط ما يعني أن المالكين كانوا على علم بالمرسوم قبل تشييدها، إضافة إلى إنشاء مباني في المحيط بعد صدور المرسوم.

لكن بغض النظر عن المخاوف المشروعة، تشير مصادر مطلعة ل tayyar.org إلى أن مجلس الوزراء مجتمعاً وافق على إمداد وصلة المنصورية بناء على ما خصلت إليه اللجنة الوطنية المؤلفة من كل المعنيين وهو أنه "نتيجة الدراسات لمعايير المخاطر الصحية، لا توجد أي مخاطر صحية ذات دلالة من جراء التعرض للمجالات الكهربائية ذات التردّد الشديد الإنخفاض بالمستويات التي يتعرض لها الجمهور بشكل عام. كما وأن مؤسسة كهرباء لبنان مع مؤسسات دولية ذات اختصاص ومنها كهرباء فرنسا قد قامت باجراء عملية قياس للمجال المغناطيسي في مختلف المناطق القريبة من خطوط التوتر العالي وثبت أن مستويات الحقل المغناطيسي هي أقل بكثير من المستويات العلمية المعمول بها والمقبولة عالميا، وهي 100مايكروتيسلا، بينما الحقل المغناطيسي الذي يسبّبه الهاتف الخليوي يصل إلى 20 مايكروتيسلا.

في هذا الإطار تتقاطع هذه المعلومات مع تحقيق علمي نشرته مجلّة "فوربز" في ال 2014خلُص إلى أن وصلات التوتر العالي لا تتسبّب بمرض السرطان. كما أشارت دراسة نشرها موقع المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية إلى أن ما ينتج عن خطوط الكهرباء وسائر المصادر من حقل مغناطيسي هو ضعيف الى درجة أكبر من التيار الكهربائي الذي تخلقه حركة الخلايا وخلايا الاعصاب. وبالرغم من الابحاث المكثفة، لا يوجد حتى الآن ما يثبت أي دور لها في التسبب بمرض السرطان.

في السياق عينه، تؤكد مصادر مطلعة ل tayyar.org أن امداد وصلة المنصورية يجري بناء على دراسات أعدتها منظمات دولية تعنى بالصحة ووفقا لمعايير أوروبية. وتضيف المصادر أن شبكة التوتر العالي تعمّ معظم المناطق اللبنانية على مختلف مستويات التوتر العالي وهي في كثير من المناطق اللبنانية تمرّ بالقرب من بعض الشقق على مسافات أقرب من تلك التي في منطقة المنصورية.

فألم يحن الوقت لتدرك بعض الأطراف السياسية مدى خطورة لعبة الشارع، وألا تتنكّر لمسؤوليتها عن قرارات كانت شريكة في صنعها، فقط خدمةً للشعبوية ؟