مظاهرات منددة "بجرائم قسد" في ريف دير الزور

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تجددت امس الخميس، الاحتجاجات المنددة بممارسات وجرائم مسلحي "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي في عدة قرى وبلدات بريف دير الزور.





وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن أهالي بلدة البصيرة وقرية الضمان بريف دير الزور الشمالي خرجوا الخميس بمظاهرات تنديدا بممارسات ميليشيا “قسد” وجرائمها وطالبوا بطردها من مناطقهم بريف دير الزور.

ونقل مراسل الوكالة عن مصادر أهلية قولها: إن “الاحتجاجات ضد ممارسات ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأميركية تجددت اليوم (أمس الخميس) في الريف الشمالي لدير الزور بعد إمعان مسلحي “قسد” في التنكيل بالأهالي والتضييق عليهم والاعتداء عليهم بالرصاص ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم إضافة إلى اعتقال كثير من أبناء القرى بريف دير الزور.

وارتكب طيران التحالف الأميركي ومسلحو ميليشيا “قسد” في وقت سابق الخميس مجزرة استشهد فيها 6 مدنيين من أهالي بلدة الشحيل بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وشهدت الأسابيع الماضية خروج مظاهرات واسعة احتجاجا على ممارسات ميليشيا “قسد” في عشرات من قرى وبلدات ريف دير الزور تندد بممارسات هذه الميليشيا المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي وجرائمها بحق الأهالي الذين طالبوا بطردها من مناطقهم.