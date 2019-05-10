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عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 أيار 2018

10
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 البناء: ترامب يغمز من قناة بولتون... نحو الحوار مع إيران... وموسكو تستعدّ... والجيش السوري يتقدّم 

توافق رئاسي على وساطة الأمم المتحدة في الترسيم... والموازنة مرتبكة الأرقام
القومي يطالب القضاء بفتح ملف مجزرة حلبا... وباسيل لا علم له بقضية «الأخبار»

 


اللواء: تخفيضات المساهمة بالصناديق تُشعِل التحركات.. فماذا عن تخفيضات الرواتب اليوم؟
الضرائب على فوائد الودائع تقترب من 10٪.. والاشتراكي لإلغاء منح التعليم لموظفي القطاع العام

 

 

النهار: بدء الحلقة الحاسمة للموازنة واليوم العسكر

 

 


الديار: «بوادر» تصعيد اميركي وواشنطن تبحث عن سليماني في بيروت؟
باسيل عرض على الحريري خطة لخفض العجز والحريري لم يتسلمها بعد ؟
الجيش على «مشرحة» الموازنة اليوم و«الهواجس» تحرّك «الشارع»

 



الجمهورية: الموازنة: 48 ساعة حاسمة

 



الأخبار: شرق الفرات: سباق الصفقات يتسارع
التحركات النقابية تتجدّد: لا للمسّ بالرواتب

 

 

the daily star: Cabinet to cut ministries’ spending by 20 pct

 

 


l'orient le jour: Le gouvernement veut réduire davantage les dépenses des ministères

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