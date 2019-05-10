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أسرار الصحف ليوم الجمعة 10 أيار 2018

10
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النهار: أسرار الآلهة

الموقف الأوروبي الحاسم 

ربط ديبلوماسي عربي في بيروت التصعيد بين أميركا وإيران بتحديد موقف الاتحاد الأوروبي ومدى اقترابه من الموقف الأميركي....


بعد التنفيذ

تردد أن الدول المانحة في مؤتمر "سيدر" لن تحكم على أرقام الموازنة بعد اقرارها مباشرة بل بعد فترة من مباشرة التنفيذ....


تدابير احترازية

اتخذت تدابير أمنية في مناطق من الجبل تزامناً مع إحياء مناسبات دينية وحزبية تجنباً لأي إشكالات محتملة بين الحزب التقدمي الاشتراكي و"حزب الله"....

 


البناء: خفايا وكواليس

كواليس 

توقعت مصادر إعلامية ودبلوماسية أميركية رحيل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون من منصبه بعد توريطه لإدارة الرئيس دونالد ترامب في الإنقلاب الفاشل في فنزويلا، وتقديمه معطيات بقدرة خوان غوايدو على السيطرة على مقاليد الأمور، ثم وعد بانقلاب عسكري ينهي سيطرة نيكولاس مادورو وتورّط الرئيس ترامب في إعلان تبني الإنقلاب والرهان عليه، وجاءت النتيجة مشابهة بفشل جديد، وتوقفت المصادر أمام بدء ترامب بإصدار تلميحات حول خلافه مع بولتون أسوة بما كان يفعل مع معاونيه الذين انتهى بهم الأمر خارج إدارته.

 

 

الجمهورية: أسرار

تحريض

نُقل عن مسؤول كبير قوله: "أعجب من بعض المسؤولين الكبار، فهم يظهرون في العلن أنهم مع إقرار موازنة متقشفة بتخفيضات تطال الجميع بينما يقومون في السر بتحريض بعض المتقاعدين".

حسم

قال وزير خلال مناقشة بنود الموازنة خصوصاً البند الذي يتعلّق بحسم الخمسين في المئة على رواتب الوزراء والنواب إن راتب سكرتيره في هذه الحال سيصبح أكبر من راتبه.

جدال

حصل جدال بين نائبين ينتميان إلى حزبين يسود العلاقات بينهما توتر من حين الى آخر كاد ينسف جهود مسؤول كبير لترتيب العلاقة بينهما.

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