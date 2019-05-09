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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



مخطئ من يعتقد أن العهد وما يمثل في موقع الدفاع والتبرير، فالعكس تماما هو الصحيح... ولأنه في موقع المبادر، أمر العمليات ساري المفعول، والهجوم مستمر.



ففي موضوع الموازنة، التخلي عن مطلب الإصلاح هو المطلوب، وكذلك استبدال الإجراءات الفعلية بأخرى شكلية، وإلا فالاتهام جاهز بالاعتداء على الحقوق. وفي هذا الإطار، علمت الـ otv أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ابلغ مجلس الوزراء أنه غير مرتاح للبطء الذي تسير فيه جلسات مناقشة مشروع الموازنة وان ما طرح الآن بعيد عن المطلوب وغير كاف. واشارت معلومات الـ otv إلى ان باسيل سيتقدم في الوقت المناسب بمجموعة اقتراحات من شأنها أن تجعل الموازنة تحقق نقلة نوعية على صعيد خفض العجز المالي والتجاري، وذلك ضمن سلة تستهدف خفضا فعليا للنفقات وزيادة الايرادات، مع مجموعة من الاجراءات التي تحرك الركود وتضبط الهدر والتهرب الضريبي وتشجع الانتاج الوطني، ما ينعكس زيادة في فرص العمل وتكبيرا لحجم الاقتصاد.



وفي موضوع التسريبات الشهيرة، غض النظر هو المطلوب. أما اللجوء إلى آليات قضائية طبيعية في مثل هذه الحال، فنتيجته الفورية قلة أدب، وفحوص دم.



أما في موضوع وصلة المنصورية، فالتمترس خلف المواقف السابقة هو المطلوب، وتطويرها بما يتناسب والمصلحة العامة هو المرفوض، ولو كانت النتيجة عرقلة مكررة لخطة توافق عليها الجميع، ولو عاد بعضهم وطعن، فضلا عن التسبب بعجز مالي إضافي...



هكذا يختصر المشهد الراهن في لبنان. لكن في مقابل العنتريات السياسية والعراضات الإعلامية، ثمة انهماك بالأساسيات: فالموازنة ستقر، ومحاسبة المرتكبين ستتم، وخطة الكهرباء ستنفذ، ولا عودة إلى الوراء.



أما ملف النازحين، فسيتابع حتى تحقيق العودة. ففي لبنان، قال رئيس الجمهورية اليوم، هناك نصف مليون لاجىء فلسطيني، اذا بقوا عندنا مع مليون و600 الف نازح سوري، لا يعود للوطن من وجود، لأن الديموغرافيا الخاصة به تتغير بالكامل. وهنا الأساس.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



ركزت مناقشات مجلس الوزراء على تخفيض موازنات الوزارات في وقت أكد مصرف لبنان ثبات قيمة النقد وتوافر الاحتياطات المالية..

وينتظر ان يدرس مجلس الوزراء قضايا المال العسكرية على ان ينهي جلساته آخر الاسبوع ويحيل مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي..

وقد عبر رئيس المجلس نبيه بري عن ارتياحه وأمله في انقلاب الوضع القلق الى أجواء مريحة..



وفي قضية التوتر الكهربائي العالي في المنصورية واصل البطريرك الراعي اهتمامه بذلك وعرضت الحكومة شراء الدولة للممتلكات التي يريد أصحابها بيعها مؤكدة عدم وجود خطر من جراء خطوة التوتر أسوة بمناطق كثيرة لها الحالة نفسها..



وفي شأن آخر تبلغت السفيرة الاميركية من رئيس الجمهورية آلية ترسيم الحدود البحرية وقال الرئيس بري إن هذا الموقف لبناني جامع..

وفي الخارج بدا الوضع كالآتي:

- إتساع رقعة التهديدات الاميركية لإيران من خلال الاساطيل البحرية.

- رد أوروبي على إيران برفض تحديد المهل لتطبيق الاتفاق النووي أو زيادة تخصيب اليورانيوم.

- تأكيد إيراني على الجهوزية التامة لمواجهة أي عدوان عسكري.

- إحتدام المعارك عند أطراف طرابلس الغرب بين الجيش الوطني وجيش الحكومة الوفاقية التي يتحرك رئيسها في أوروبا.

- تأكيد المجلس العسكري الانتقالي السوداني تصميمه على الوصول الى حل سياسي يلعب فيه المدنيون دورا بارزا.

- مواصلة المعارك في اليمن في مديريات صعدة وغارات على مواقع الحوثيين قرب العاصمة صنعاء.

عودة الى الداخل ومناقشات مجلس الوزراء في مشروع قانون الموازنة العامة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



وصلة المنصورية الكهربائية ظلت عامل توتر عال ليس بين الاهالي المحتجين والقوى الأمنية فحسب بل بين قوى سياسية وحزبية.

وإذا كانت بكركي قد تدخلت وفتح راعيها خطوط تواصل احتوائي مع جميع الأفرقاء المعنيين فإن الاجتماع الموسع الذي رعته بحضور وزيرة الطاقة والنائب سامي الجميل على وجه الخصوص لم يتصاعد منه دخان أبيض بل بيان يشدد على إيجاد مخرج ويشجب التصادم العنفي بين القوى الأمنية والأهالي.

وفي المعلومات أن جل ما قدمته الوزيرة ندى البستاني خلال الاجتماع كان اقتراح شراء الشقق من أهالي المنصورية مؤكدة في وقت لاحق أن الخطة "ماشية" بقوة القرار الحكومي وهي لم ولن تتوقف.



الموازنة من جهتها "ماشية" على السكة الصحيحة ومحطتها كانت اليوم في جلسة ثامنة لمجلس الوزراء تم خلالها وضع بنود الرواتب جانبا بانتظار ما يمكن تحقيقه في بنود أخرى لزيادة الدخل وخفض النفقات.

وتم تمديد نسب تخفيض من كل بند بشكل أن يتم تخفيض بين ألف وألف ومئتي مليار تقريبا عن الموازنة المقدمة عن العام 2019.

وفيما يتمدد نقاش الموازنة حتى نهاية الأسبوع عملت الـNBN أن مجلس الوزراء قرر تخفيض بنسبة عشرة بالمئة من مساهمات الدولة في جميع المجالس والصناديق كمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين والمجلس الإقتصادي الإجتماعي وغيرها.



إلى ملفي المنصورية والموازنة حظيت مسألة الحدود البحرية باهتمامات رئيسي الجمهورية ومجلس النواب اللذين عقدا لقاءين منفصلين مع السفيرة الأميركية.

فالرئيس ميشال عون سلم إليزابيث ريتشارد أفكارا لآلية عمل يمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والرئيس نبيه بري أكد على موقف رئيس الجمهورية موضحا أن الموقف موحد بين اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



قبل ان تكمل الحكومة الغوص في اعماق الموازنة وارقامها وتخفيضاتها وتقلباتها، طفا على المشهد اليوم ملف فيه كل الابعاد الاقتصادية والسيادية التي تدر الخير على الدولة اللبنانية..



افكار لبنانية موحدة لآليات عمل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة سلمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسفيرة الاميركية في بيروت..

آلية ثوابتها أن لا قبول لبنانيا بالمساس بمساحة الثمانمئة والخمسين كيلومتر مربعا من المنطقة الاقتصادية الخالصة بنفطها وغازها، ولا قبول لخط هوف، مع التأكيد على دور الامم المتحدة بعملية الترسيم.



ما حمله الرئيس عون للسفيرة الاميركية سمعته ايضا في عين التينة، مع تأكيد الرئيس نبيه بري على الموقف اللبناني الموحد حول حدوده وحقوقه..



في المنطقة التي يضعها الاميركي عند حدود الغليان بفرضه عقوبات جديدة على الجمهورية الاسلامية الايرانية بغير وجه حق، تتكثف المساعي لايجاد المخارج للأزمة مع اصرار ايران على حقها المكفول بكل المعايير الدولية، وجديد المواقف الدولية تأكيد الصين التزامها التام بتطبيق بنود الاتفاق النووي مع ايران..



في سوريا أكد الجيش من جديد انه ماض بتحرير كامل الارض التي يسيطر عليها الارهابيون، فبعد بلدة قلعة المضيق وما تعنيه من اهمية استراتيجية ، حرر الجيش قرى الكركات والتوينة والشريعة بريف حماه الشمالي الغربي، بحسب اعتراف المرصد المعارض.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"



على الرغم من الاسئلة المطروحة بشأن عدد الجلسات المتبقية لمجلس الوزراء في درس الموازنة قبل احالتها الى المجلس النيابي فان الاساس في الاسئلة يتركز عما ستؤول اليه المناقشات لخفض العجز، فيما انظار المجتمع الدولي شاخصة الى هذه النتيجة والتي سيبنى عليها مصير مؤتمر سيدر.



النقاشات تركزت في جلسة اليوم على تخفيض النفقات الجارية والنفقات التشغيلية، ومن المقرر ان يعود الوزراء غدا الى الحكومة باقتراحات وبأرقام عملية بأبواب الموازات التابعة لوزارتهم، من ضمن التوجه العام بضرورة اجراء تخفيضات.



والى جانب الاهتمام الرسمي بشان الموازنة فان ترسيم الحدود البحرية جنوبا استحوذ على جانب من الاهتمام في ضوء تحرك سجل اليوم للسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد بين بعبدا وعين التينة.



وفي هذا السياق، اكدت مصادر مطلعة لتلفزيون المستقبل ان لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفيرة الأميركية اتى بعد تعثر وعرقلة كل الإقتراحات السابقة المتعلقة بترسيم الحدود البحرية.



وقد قدم الرئيس عون للسفيرة ريتشرد اقتراحات جديدة جاءت نتيجة التشاور والتفاهم بين الرؤساء الثلاثة في لقائهم الأخير، وهي تراعي وتفسح المجال امام تحريك الملف مجددا وتتلاءم مع توجهات لبنان في الحفاظ على سيادته ومياهه الدولية.



اما خط التوتر العالي في المنصورية فبقي محور احتجاجات لاهالي المنطقة دخلت بكركي على خط ايجاد الحل له بعيدا عن المواجهات بين الاهالي والقوى الامنية.وقد رعى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سلسلة لقاءات مع الاطراف المعنية . وفي بيان صادر عن البطريركية المارونية تاكيد بانها ستواصل مساعيها لانهاء الازمة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



إنها "جمهورية الجدل البيزنطي" من دون منازع... "جمهورية الشيئ وعكسه" من دون منازع... "جمهورية إسمع تفرح، جرب تحزن" من دون منازع... تريدون أدلة؟



مزارع شبعا لبنانية، ثم مزارع شبعا سورية... خطوط التوتر العالي في المنصورية خطر على الأهالي، ثم خطوط التوتر العالي في المنصورية غير خطرة على الأهالي... سلسلة الرتب والرواتب لا تكسر ظهر الخزينة، ثم سلسلة الرتب والرواتب تكسر ظهر الخزينة.



تريدون أكثر؟ لا حل لأزمة العجز إلا بخفض الرواتب تحت طائلة عدم القدرة على دفع الرواتب... ثم لا مس بالرواتب.



السلطة وبدلا من أن تقدم حلولا ومعالجات, تتسابق في تقديم الحزازير، وكأن على المواطن إيجاد الحلول.



مضحك مبك, مأساة ملهاة... قد يقال إن الحكومة بدأت باتخاذ سلسلة قرارات, وجديد هذه القرارات اليوم, قرار بخفض عشرين في المئة من موازنات كل الوزارات، كذلك فإن رفع الضريبة على الفوائد من سبعة إلى عشرة في المئة، بات أمرا مبتوتا، فهل تواصل الحكومة غدا على هذه الوتيرة؟ وهل ستصمد عند هذا المنصة من الحلحلة؟ المعطيات والأجواء تقدم جوابا إيجابيا، لكن مصادر وزارية رفيعة تصف الحلحلة بالبطيئة، وفي مجال آخر علم أن الوزير جبران باسيل سيتقدم في الوقت المناسب بمجموعة اقتراحات من شأنها أن تحدث نقلة نوعية على مستوى خفض العجز.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



وصلة المنصورية في بلاد العصفورية. حيث كاهن على عمود.. وزيرة معلقة على صرح كنسي.. الامن في الشارع على الشعب.. والشعب يحتمي بالرب وتصبح عندئذ الأسلاك المرتفعة في المنصورية أقل ضررا من كل هذا التوتر السياسي الديني العالي الذي من شأنه أن "يلطش" بقية الطوائف بصعقة مماثلة لا خشبة خلاص لها وفي اليوم الثالث صعد كاهن رعية الديشونية متسلقا عمود التوتر العالي فيما استنفر أهالي المنصورية وعين سعادة في وجه الاشغال المستمرة بقرار من مجلس الوزراء لكن محاولتهم وقف الأعمال تصدت لها القوى الأمنية الأمن ينفذ قرارا رسميا.. السكان يفرضون وقف التنفيذ..



أما الحكومة صاحبة القرار فتطلب تحكيم بكركي تترك وزيرة الطاقة جلسة مجلس الوزراء "لتخبر الله بكل شيء" وتضع سيد الصرح في الحقيقة العلمية الثابتة من أن الوصلة غير مضرة بالصحة ومجلس الوزراء الذي يفترض أنه صاحب قراره يدفع وزيرته إلى "فوق" ويؤمن لها وزيرا آخر عربون مرافقة مسلما ترتيب الحل للكنسية سرح المجلس بأرقام الموازنة وسرح الوزيرة بستاني إلى بكركي.. لكن ما شأن بطريرك بقرار حكومي جار تنفيذه؟ ولماذا يقحمون الكنيسة في توتر عال علما أنه إذا كان هناك من إرشاد ستقدمه بكركي فهو "منها وفيها" حيث تتعايش المنطقة مع أسلاك كهربائية مصنفة توترا عاليا.. فيما الحقيقة الأكثر سطوعا يختزنها الكاردنيال صفير الذي عاش في بكركي وعلى مذبح الأسلاك الكهربائية أكثر من نصف قرن.. وكان نضر الجسد والعقل وهو اليوم يقترب من المئة عام ولا يزال صامدا كجبل على أن تكليف الكنيسة حل أزمة كهذه.. لن ينتج عنها سوى عدوى بين الطوائف فمن سيمنع الطائفة السنية الكريمة غدا من عدم اللجوء الى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دربان إذا ما شعروا بغبن في مشروع حكومي؟ ومن سيحد غضب الأهالي إذا ما أحست الطائفة الشيعية بتوتر عال في مناطقها أما إذا توترت طائفة الموحدين الدورز فسوف تحتكم الى شيخي عقل اثنين دفعة واحدة وما دامت الصروح والمرجعيات الدينية مكلفة حل المشكلات الاجتماعية والسياسية.. فلْنقف دقيقة صمت عن روح المؤسسات والإدرات والمرجعيات الرسمية.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



بعد صعقتي وزارة الطاقة ومجلس الوزراء تلقى اهالي المنصورية لسعة من بكركي، فبعدها راهنوا على الحكومة وقبلها وزيرة الطاقة لابعاد خطر التوتر العالي عنهم من خلال امراره تحت الارض.



يبدو ان بكركي لنبهرت بالملف التقني السميك الذي حملته اليها الوزيرة البستاني، فأقتنع البطريرك الراعي نسبيا بطرح الوزيرة، وتبنى بشكل اولي نظريتها التي تقول ان اذى الاسلاك تحت الارض اكبر من آذاها فوق الارض.



الحوار مع البطريرك كان سبقه اقتحام القوى الامنية فجرا موقع الاعمدة في ارض كنيسة القديسة تيريزيا، كما تزامن مع تواصل اعمال تركيب الوصلة الكهربائية، كما تبعه اعلان الوزيرة بستاني بأن الاعمال هناك لم تتوقف.



وفي سياق كهربائي متصل كان نواب الكتائب وسبعة من زملاء لهم سلموا المجلس الدستوري طعنا موقعا منهم في قانون الكهرباء الذي يعفي الدولة والحكومة من تطبيق القانون، ويسمح لهما بتجاوز اصول التلزيم والشفافية.



توازيا واصل مجلس الوزراء جلساته ساعيا الى تخفيض ارقام الموازنة، وقد اعلن الوزير الجراح وضع نبد الرواتب جانبا مرحليا، وانكب الوزراء على ايجاد ابواب اخرى للتمويل، فاقر تخفيض ميزانيات الوزارات 20 في المئة بما يعادل حوالي 1200 مليار ليرة. والجلسات مستمرة حتى الاسبوع المقبل.



في الاثناء اعلن موظفوا الضمان والاساتذة الثناويون الاضراب العام، فيما دعا زملاؤهم في الجامعة اللبنانية والعسكريون المتقاعدون الى الاعتصام في رياض الصلح الجمعة اثناء انعقاد مجلس الوزراء الذي سيبحث مصير التدبير رقم 3.





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