أرسلان لشهيدي الديمقراطي شعبان وناصر: اعتزّا لأنكما في صفّ الشهداء الحقيقيين من أجل وحدة وطنكما

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في الذكرى السنوية الحادية عشرة لشهيدي الحزب علاء شعبان وعفيف ناصر،قائلاً: "رحمة الله على روحَي الشهيدين البارَّيْن علاء شعبان وعفيف ناصر ... اللذين قضيا دفاعاً عن أهلهما ومدينتهما وجبلهما وضاحيتهماووطنهما الكبير لبنان في وجه التآمر والفتن المذهبية والطائفية والمناطقية البغيضة".

وأضاف: "هذان اللذان دفعا دمهما ثمناً ليحيا لبنان بوحدته وعزته وعنفوانه بحفظ جبلهما ومقاومتهما، اعتزا يا علاء ويا عفيف لأنكما في صفّالشهداء الحقيقيين من أجل وحدة بلدكما لتنعم الأجيال بعيش كريم".

وختم أرسلان: "لن ننساكما مدى الحياة والحمدلله بأنكما استشهدتما تحت عنوان لتحيا المصالحة ونعدكما بأننا سنكمل المسيرة بقناعتنا التامة لحمايةأهلنا انطلاقاً من بوابة لبنان وليس فقط بوابة الجبل.. الشويفات".