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المنتدى الشّبابي السّابع "وجوه حِواريّة 2019: الشّباب والتّغيير 2 جوائز لتلامذة القلبَين الأقدسين والمبرّات والمقاصِد

9
MAY
2019
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أقام مركز التّربية الدّينية لرهبانيّة القلبين الأقدسين في ثانوية راهبات القلبين الأقدسين السيوفي في الأشرفيّة، وبالتعاون مع جمعيّة المبرّات الخيريّة وجمعية المقاصد الخيرية الإسلاميّة ، اللِّقاء الإحتفالي للمُنتدى الشّبابي السّابع "وجوه حِواريّة 2019" تحت عنوان " الشّباب والتّغيير2  "برعاية البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي مُمثَّلاً  براعي أبرشيّة جبيل المطران ميشال عون ، وحضور الأم دانيلا حروق الرّئيسة العامة لرهبانيّة القلبين الأقدسين والأستاذ ناجي خوري المُكلّف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمتاَبعة ملفِّ الحوارِ الإسلاميّ المسيحيّ، والدّكتور داود الصّايغ مُستشار رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد باقر فضل الله المدير العام لجمعية المبرّات، والسيدة سهير زين ممثلةً الدكتور رئيس جمعية المقاصد الخيريّة الإسلامية في بيروت، والأستاذ زياد شلهوب ممثلاً الأب سليم دكاش رئيس جامعة القديس يوسف ، وأساتذة وأهل وتلامذة .

جمع المنتدى بين تلامذة مدارس لرهبانيّة القلبين الأقدسين (البوشرية ، بكفيا، بيت شباب، زحلة الرّاسية، المعهد الفني في جونيه وكفرذبيان) ومدارس لجمعيّة المبرّات الخيرية (الكوثر والحسن ودار الصادق وعهد التمريض(بيروت)، و الإمام الجواد (رياق) وثانوية خديجة الكبرى لجمعية المقاصد الخيريّة الإسلاميّة (بيروت)، الّذينَ التقوا ضمن ثُنائيات ضمّ كلّ منها 8  تلامذة من إحدى مدارس القلبين الأقدسين مع 8 تلامذة من إحدى مدارس المبرات أو المقاصد، فتعارفوا على مدار السّنة وبنوا جسوراً في ما بينهم وقاموا بأعمال مشتركة تُبرز رغبتهم بالتّغيير وثّقوها في أفلام تمّ عرضها في أثناء المنتدى.  وترأس لجنة الحكم لهذه السّنة المطران ميشال عون وتألّفت من الأب شارل صوايا، والشيخ محمد النّقري من جمعيّة المقاصد، والسيّدة آيات نور الدّين من جمعيّة المبرّات والممثلة نغم أبو شديد .

بداية، كلمة ترحيب لمديرة مركز التّربيّة الدينيّة ومطلقة المنتدى الأخت وردة مكسور، إنطلقت فيها من وثيقة الإخوّة الإنسانيّة التي أكَّدت "أنَّ الإيمان ليسَ الَتعَصُّب والتَقَوْقُع ... الإيمانُ يجعَلُنا نَرَى بِالآخر أخاً لنا. وأشارت الأخت وردة إلى " أنَّنا نُضيءُ اليَوم سَبع شْموعٍ عَن سَبع سنِين من عُمرِ وُجوه حواريّة. ولقد أصبحنا اليَوم بِعُمر الوَعِي" ...وتوجّهت إلى الشّباب قائلةً : "اثبَتُوا عَلى ثَقافَة الحِوار التي بَنيَتُموها ومَشيتُم فيها يداً بيدٍ، تعاونوا دائمًا وتَقَاربوا لأنكم إخوة.

حَطِّمُوا جُدران التّفرِقة والانقِسام والاحكام المُسبقَة، وِابْنُوا جُسورَ المحبَّة بالعالم. أُنقُلوا خِبرتَكُم بِشجاعَة وعُنفوانٍ واجعلوا كلَّ الضّمائِر تَهتَزُّ عن طريقِ القوِّة والأمل المضيئَين في  عيونِكُم. كونوا أحراراً! لأنَّ العالمَ بحاجَةٍ لِحُرّيِّة رُوحِكُم ونَظرَتِكم الوِاثْقَة للمستقبل، وعَطشِكُم لَلْحَق والخَير والجمال."

 وختمت بِنداءٍ وجَّهته إلى الكبار والصّغار :" التغييرُ بدأ هنا منذُ الآن ، ولن يتوقَّفَ أبداً ، هذا  بلدُنا ونحنُ لن نترُكَهُ أبداً، نؤمنُ أننا معًا نستطيعُ أن  نحسِّنَ ونُطَوِّر ونغيِّر. يدًا بيدٍ  سنسيرُ صَوب النّور صوب الحقّ صوَب لبنان الرّسالة... 

وكانت كلمات للدكتور فضل الله و والدكتور سنو (ممثلَّين بالشّيخ فؤاد خريس و بالسيّدة سهير زين) شدّدت على شكر القيّمين على المنتدى والدّاعمين له،  ومن ثم على "أهمية المشاركة في هذا الحدث الحواري الشّبابي لأن الشّباب هم المستقبل، وعلى ضرورة التّغيير وقدرة الشباب عليه".

وكانت كلمة الختام  للأم حرّوق رحبّت فيها بالجميع وشكّرت كلّ القيمين على هذا المنتدى "الّذي يصبّ مباشرة في صلب رسالة رهبانيّة القلبين الأقدسين وصميمها".وتوجهت إلى الشّباب قائلة " نحن بحاجة إليكم لنعيش إنجيلنا و لننشر رسالتنا"...

 

وتخلّل الحفل فواصل فنية لتلامذة القلبين الأقدسين بكفيا ومعهد التمريض الّذين قدموا نشيد وجوه حوارية من تأليف التّلميذة جنى حرب وتلحين التّلميذِة  سيسيل الكلّاب (من القلبين الاقدسين بكفيا) ، ولجوقة مبرة السيّدة مريم لجمعيّة المبرّات الّتي أدّت نشيد "وموطني " و لنجمة voice kids لين الحايك الّتي أطربت الجميع بأغنيتها "بكرا التّاريخ و بأغنية" تعلا وتتعمر يا دار"...

وعرضت الأفلام القَصيرة الستة، ثمّ أعلنت الممثلة نغم أبو شديد والسيدة آيات نور الدّين النّتائج التي بينت فيها "لجنة التّميُّز" مدى التزام كلِّ فيلم بالمعايير الثمانية المحدّدة. ووزعت الهدايا  والشهادات للمدارس كما لكل التلاميذ الّذين شاركوا في المنتدى (ميدالية تحمل شعار موضوع السنة وكيساً من القماش وكوبًا  يحملان ايضاً شعار المنتدى والسنة تقدمة جمعية المبرَّات مشكورة) ..وكان الختام حول مائدةٍ كبرى لتناول "لقمةِ محبّة وإخاء."

المنتدى الشّبابي السّابع "وجوه حِواريّة 2019: الشّباب والتّغيير 2جوائز لتلامذة القلبَين الأقدسين والمبرّات والمقاصِدأقام مركز التّربية الدّينية لرهبانيّة القلبين الأقدسين في ثانوية راهبات القلبين الأقدسين السيوفي في الأشرفيّة، وبالتعاون مع جمعيّة المبرّات الخيريّة وجمعية المقاصد الخيرية الإسلاميّة ، اللِّقاء الإحتفالي للمُنتدى الشّبابي السّابع "وجوه حِواريّة 2019" تحت عنوان " الشّباب والتّغيير2  "برعاية البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي مُمثَّلاً  براعي أبرشيّة جبيل المطران ميشال عون ، وحضور الأم دانيلا حروق الرّئيسة العامة لرهبانيّة القلبين الأقدسين والأستاذ ناجي خوري المُكلّف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمتاَبعة ملفِّ الحوارِ الإسلاميّ المسيحيّ، والدّكتور داود الصّايغ مُستشار رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد باقر فضل الله المدير العام لجمعية المبرّات، والسيدة سهير زين ممثلةً الدكتور رئيس جمعية المقاصد الخيريّة الإسلامية في بيروت، والأستاذ زياد شلهوب ممثلاً الأب سليم دكاش رئيس جامعة القديس يوسف ، وأساتذة وأهل وتلامذة .
جمع المنتدى بين تلامذة مدارس لرهبانيّة القلبين الأقدسين (البوشرية ، بكفيا، بيت شباب، زحلة الرّاسية، المعهد الفني في جونيه وكفرذبيان) ومدارس لجمعيّة المبرّات الخيرية (الكوثر والحسن ودار الصادق وعهد التمريض(بيروت)، و الإمام الجواد (رياق) وثانوية خديجة الكبرى لجمعية المقاصد الخيريّة الإسلاميّة (بيروت)، الّذينَ التقوا ضمن ثُنائيات ضمّ كلّ منها 8  تلامذة من إحدى مدارس القلبين الأقدسين مع 8 تلامذة من إحدى مدارس المبرات أو المقاصد، فتعارفوا على مدار السّنة وبنوا جسوراً في ما بينهم وقاموا بأعمال مشتركة تُبرز رغبتهم بالتّغيير وثّقوها في أفلام تمّ عرضها في أثناء المنتدى.  وترأس لجنة الحكم لهذه السّنة المطران ميشال عون وتألّفت من الأب شارل صوايا، والشيخ محمد النّقري من جمعيّة المقاصد، والسيّدة آيات نور الدّين من جمعيّة المبرّات والممثلة نغم أبو شديد .بداية، كلمة ترحيب لمديرة مركز التّربيّة الدينيّة ومطلقة المنتدى الأخت وردة مكسور، إنطلقت فيها من وثيقة الإخوّة الإنسانيّة التي أكَّدت "أنَّ الإيمان ليسَ الَتعَصُّب والتَقَوْقُع ... الإيمانُ يجعَلُنا نَرَى بِالآخر أخاً لنا. وأشارت الأخت وردة إلى " أنَّنا نُضيءُ اليَوم سَبع شْموعٍ عَن سَبع سنِين من عُمرِ وُجوه حواريّة. ولقد أصبحنا اليَوم بِعُمر الوَعِي" ...وتوجّهت إلى الشّباب قائلةً : "اثبَتُوا عَلى ثَقافَة الحِوار التي بَنيَتُموها ومَشيتُم فيها يداً بيدٍ، تعاونوا دائمًا وتَقَاربوا لأنكم إخوة.حَطِّمُوا جُدران التّفرِقة والانقِسام والاحكام المُسبقَة، وِابْنُوا جُسورَ المحبَّة بالعالم. أُنقُلوا خِبرتَكُم بِشجاعَة وعُنفوانٍ واجعلوا كلَّ الضّمائِر تَهتَزُّ عن طريقِ القوِّة والأمل المضيئَين في  عيونِكُم. كونوا أحراراً! لأنَّ العالمَ بحاجَةٍ لِحُرّيِّة رُوحِكُم ونَظرَتِكم الوِاثْقَة للمستقبل، وعَطشِكُم لَلْحَق والخَير والجمال." وختمت بِنداءٍ وجَّهته إلى الكبار والصّغار :" التغييرُ بدأ هنا منذُ الآن ، ولن يتوقَّفَ أبداً ، هذا  بلدُنا ونحنُ لن نترُكَهُ أبداً، نؤمنُ أننا معًا نستطيعُ أن  نحسِّنَ ونُطَوِّر ونغيِّر. يدًا بيدٍ  سنسيرُ صَوب النّور صوب الحقّ صوَب لبنان الرّسالة... وكانت كلمات للدكتور فضل الله و والدكتور سنو (ممثلَّين بالشّيخ فؤاد خريس و بالسيّدة سهير زين) شدّدت على شكر القيّمين على المنتدى والدّاعمين له،  ومن ثم على "أهمية المشاركة في هذا الحدث الحواري الشّبابي لأن الشّباب هم المستقبل، وعلى ضرورة التّغيير وقدرة الشباب عليه".وكانت كلمة الختام  للأم حرّوق رحبّت فيها بالجميع وشكّرت كلّ القيمين على هذا المنتدى "الّذي يصبّ مباشرة في صلب رسالة رهبانيّة القلبين الأقدسين وصميمها".وتوجهت إلى الشّباب قائلة " نحن بحاجة إليكم لنعيش إنجيلنا و لننشر رسالتنا"...
وتخلّل الحفل فواصل فنية لتلامذة القلبين الأقدسين بكفيا ومعهد التمريض الّذين قدموا نشيد وجوه حوارية من تأليف التّلميذة جنى حرب وتلحين التّلميذِة  سيسيل الكلّاب (من القلبين الاقدسين بكفيا) ، ولجوقة مبرة السيّدة مريم لجمعيّة المبرّات الّتي أدّت نشيد "وموطني " و لنجمة voice kids لين الحايك الّتي أطربت الجميع بأغنيتها "بكرا التّاريخ و بأغنية" تعلا وتتعمر يا دار"...وعرضت الأفلام القَصيرة الستة، ثمّ أعلنت الممثلة نغم أبو شديد والسيدة آيات نور الدّين النّتائج التي بينت فيها "لجنة التّميُّز" مدى التزام كلِّ فيلم بالمعايير الثمانية المحدّدة. ووزعت الهدايا  والشهادات للمدارس كما لكل التلاميذ الّذين شاركوا في المنتدى (ميدالية تحمل شعار موضوع السنة وكيساً من القماش وكوبًا  يحملان ايضاً شعار المنتدى والسنة تقدمة جمعية المبرَّات مشكورة) ..وكان الختام حول مائدةٍ كبرى لتناول "لقمةِ محبّة وإخاء."

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