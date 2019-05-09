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سيبقى رهاننا ميشال عون ... (د. وسام صعب)

9
MAY
2019
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دعوني أتكلم عن فترة حكم الرئيس ميشال عون وما قبلها، ولكن ليس من باب المديح أو الإطراء أو المجاملة وإنما من منطلق تقييم هذه الفترة من حكمه ولغاية تاريخ كتابة هذه السطور، والتي لابد من تقييمها بشكل موضوعي ومن هذه الزاوية تحديداً ولكن بعيداً عن منطق النكايات أو المغالات أو تسجيل المواقف أو تصفية الحسابات مع الرئاسة الأولى وجعلها بالتالي شمّاعة لتعليق أخطاء وتراكمات سابقة أدّت بالدولة إلى ما أدّت إليه من خراب وكوارث وويلات.
 
دعوني أقول بداية أن لبنان البلد المتعدد الطوائف لا يُحكم من فريق بالذات أو من طائفة معينة، بدليل أننا لسنا أمام نظام رئاسي أو نظام الحزب الواحد، إنما أمام نظام حكم برلماني تعددي يرتبط في شكله ومضمونه بمصالح زعماء الطوائف السياسيين.
 
ومن هذا المنطلق، علينا دراسة وفهم هذا الواقع السياسي الذي يحكم مسار نظام حكم طويل منذ الإستقلال ولتاريخه حتى نعي تماماً حقيقة سلطات رئيس الجمهورية ومدى قدراته وإمكانياته وبالتالي مدى هامش التحرك لديه في بلد تتحكم فيه اللغة الطائفية وتقوده لعبة المصالح والمحاصصة والتسويات.
 
دعوني أستذكر مرحلة ما قبل الرئيس عون، ذلك أن الشمس شارقة والناس قاشعة ... فهل كنا في ظل بلد يعيش حالة من الرخاء الإقتصادي والمالي والأمني والسياسي؟ وهل كنا على أحسن حال؟
 
فما إن إنتهت الحرب الأهلية في لبنان، حتى بدأنا نتلمس أن الدولة بدأت تلملم أشلائها للإنتقال والعبور من حال الحرب وويلاتها وما خلّفته من مآسٍ ودمار إلى حال السلم مع أمنياتنا المتواضعة أننا سوف نشهد على مسيرة قيام الدولة الحقة، ولكن ما شهدناه لم يكن سوى إستمرار لنظام سياسي طائفي عقيم بدأ عملياً مع حقبة الإستقلال والذي قاد في نهاية المطاف إلى قيام دولة عاجزة تتآكلها المصالح وتتقاذفها لعبة المحاصصة والتسويات.
 
جاء الرئيس عون بعد فترة طويلة من النضال العسكري والسياسي وما تخللهما من نفي قسري ليتسلم مقاليد حكم في دولة لا يوجد من مقوماتها أو عناصرها، إلا إسمها فقط، دولة تُدار على غرار الشركات التجارية المساهمة حيث الفساد يتربع على عرشها.
 
وجد الرئيس عون نفسه أمام واقع مرير يتحكم بكل مفاصل الدولة اللبنانية في صغائرها وكبائرها، وكان لابد من إعادة لملمة أشلاء هذه الدولة وترتيب ما هو مبعثر ... فدعونا إذن لا نستعجل قيام هذه الدولة المرتجاة ولا نحتسب ذلك بالساعات والأيام والأشهر لتسجيل النقاط والتصويب على العهد، ذلك أن مشروع النهوض بالدولة هو مسيرة طويلة من العمل الجماعي المتكامل الأهداف شكلاً ومضموناً وهو بذلك لا يُحتسب بإطاره الزمني الضيق لأن ذلك يُفرغه من مضمونه، خصوصاً وأن فكرة ومفهوم الدولة في لبنان لم يكن بأحسن أحواله طيلة تلك السنوات الماضية، وهكذا حصدنا التراكمات السلبية السابقة بتداعياتها ونتائجها اليوم. فالوقت اليوم ليس للترف أو تسجيل المواقف أو النقاط في مرمى هذا أو ذاك، وإنما للعمل الجاد برؤية وإستراتيجية واضحتين، وهذا ما يستتبع تضافر إرادة الجميع نحو هدف النهوض بالدولة على ما كانت عليه سينغافورة التي وبفضل حكمة حكامها وإصرارهم وبُعد نظرهم، إستطاعت هذه الدولة الصغيرة العبور من حال الظلام والفوضى العارمة والفساد المتحكم بكل مفاصل وشرايين حياتها إلى دولة مشرقة نموذجية صناعية متقدمة على كل المستويات والمعايير، ولكن كاد الأمر أن يستغرق منها سنوات طوال من العمل الدؤوب والجاد.
 
وعلى هذا، وإذا إنطلقنا من موضوعية الرؤية والنظر عن بُعد، لعلنا نرى أكثر وضوحاً، لوجدنا أن النمط التفكيري في مساره اليوم والذي يقود المرحلة الراهنة يختلف بأساسه وجوهره عن سابقاته من الأنماط التي كانت سائدة فيما مضى بحيث أصبحنا نتلمّس عملياً ذهنية إستثنائية وفريدة في التفكير والعمل معاً وهذا ما سيؤسس حتماً لمستقبل مرتجى نسعى لبلوغه جميعاً إنطلاقاً من تكريس مفهوم فكرة الدولة الحقة بكل حيثياتها وتفاصيلها. هذا النمط الجديد لم نعاينه أو نشهده فيما مضى حيث كانت الأمور بجملتها تُدار وفق تفكير نمطي تقليدي يحفظ شكل الدولة وهيكلها الخارجي دون جوهرها أو مكانتها أو هيبتها أو قدرتها أو مدى هامش التحرك لديها، وأكاد أجزم في هذا الإطار ولا أبالغ إذا قلت أن التاريخ وإن أنصف عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي كان له الدور الأبرز والذي شكل عهده حجر الزاوية في بناء المؤسسات الدستورية، إلا أن التاريخ الحديث لن يستكين إلا بعد أن يكتب بالخط العريض إسم الرئيس عون في أولى صفحاته كمؤسسٍ وبانٍ للدولة اللبنانية الحديثة.
 
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