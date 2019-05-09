living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبى دعوة الراعي للبحث بملف التوتر العالي.. كنعان من بكركي: وضعت بين يدي البطريرك أفكاراً للحلّ وعندما أكون مع أهلي لا أكون بغربة عن تياري

9
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لبى النائب ابراهيم كنعان دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صباح اليوم الى لقاء استهل بترويقة للبحث في ملف التوتر العالي في المنصورية والحلول المقترحة. وعقب اللقاء الذي دام أكثر من ساعة قال كنعان "تشرفت بلقاء صاحب الغبطة بناء لدعوته، ووضعته بتفاصيل الملف الذي اتابعه منذ العام 2005، كما وضعت بين يديه بعض الأفكار المتوافرة عندي والتي يمكن ان تشكّل نوعاً من الخرق في هذا الملف الشائك المستمر منذ العام 2005".

 

اضاف "سيدنا البطريرك متفهم ولديه كل الرغبة والارادة للوصول الى حلّ، اذ لا يجوز ان يستمر الموضوع على ما هو عليه، لا بالنسبة للأهالي ولا للحكومة ووزارة الطاقة. ونتمنى ان تسهم الأفكار التي بحثتها مع البطريرك والتي اتحفظ عن ذكرها راهناً، وستطرح في الإجتماع اللاحق الذي سيحصل في الوصول الى حلّ. واتمنى على الجميع التراجع خطوة الى الوراء والبحث بهدوء، وترك المجال للعلم والقانون وحقوق الأهالي بمعالجة تأخذ في الاعتبار هواجسهم، لاحداث خرق، لاسيما أن الملف في يد سيدنا، ولنا مصلحة جميعاً في أن ينتهي بخير وسلام".

 

ورداً على سؤال عن استمرار الحوار في ضوء تواصل التحركات في المنصورية اجاب كنعان " بالامس التقيت الأب فرام مع عدد من الاشخاص الذين يمثلون المنطقة، وكان هناك رأي بوقف الأعمال ريثما يأخذ الحوار مجراه. وقد كانت لنا محاولة على هذا الصعيد، لكننا اصطدمنا بتقنيات قانونية لها علاقة بقرار مجلس الوزراء والتعليمات المعطاة للتنفيذ. فالأجهزة الأمنية والقضائية تنفذ قرارأً سياسياً. وفي ضوء طاولة التحاور التي بدأتها صباحاً مع السيد البطريرك، والتي ستستكمل في اجتماعات أخرى مع المعنيين بالملف، نتمنى ان نتوصل الى سحب التشنج والتوتر".

 

وهل المسألة انتخابية وسياسية، قال كنعان "المسألة ليست كذلك بالنسبة لي، والملف موضع متابعة يومية منذ العام 2005، وجرى الاجتماع والتواصل مع الاتحاد الأوروبي ومجلس الانماء والاعمار، وكانت لي لقاءات مع الأب مروان تابت، راعي ابرشية كندا حالياً، وكانت هناك مطالبة بلجنة حيادية. لذلك، فحرام وضع المسألة في اطار انتخابي، واذا كان من احد يتعاطى معها من هذا المنطلق، فالأكيد أنه ليس انا، ولا الجهة التي امثلها، كما لا اريد اتهام احد من المتواجدين على الأرض. وعلى صعيدي الشخصي، لا زلت على موقفي نفسه منذ العام 2005، وانطلق من طمأنة هواجس الأهالي مع تأمين الكهرباء، وعلى المسؤول ان يتعاطى مع المشكلة ويسعى لحلها، لا بلغة المزايدة ونقل المشكلة الى أماكن أخرى. فمطلوب تفهم الناس وهو ما تسعى اليه وزارة الطاقة مع 4 وزراء متعاقبين، كما كانت هناك مساع من قبل فخامة رئيس الجمهورية. لذلك، فلنتعاطى مع المسألة من الناحية الاجتماعية والانسانية والنفسية، وضرورة تأمين الكهرباء من خلال الربط السداسي الذي يعود الى العام 1997، ولم تتأمّن الحلول له منذ ذلك الحين. والأكيد ان المشهد الذي نراه في المنصورية لا احد يريده ولا يليق بأحد منا".

 

ورداً على سؤال عن المخاوف التي يعبّر عنها الأهالي قال كنعان "عندما تنقطع لغة الحوار والتفاهم بين الناس والسلطة تزداد المخاوف. لذلك نحن اليوم في بكركي، حيث هناك فرصة يجب ان يتجاوب معها المعنيون للوصول الى الحل من خلال ادخال العامل الانساني والاجتماعي وحلحلة الاشكاليات".

 

ورداً على سؤال عن ضرورة التعاطي علمياً مع المسألة قال كنعان " هناك دراسات عدة محلية ودولية، وقد وضعت تقارير قابلة للبحث. ولكن المشكلة اليوم ابعد من العلم في ضوء استمرار الأزمة منذ 17 عاماً، ما يحتّم الجمع بين افكار الوزارة والأهالي، وطرح البدائل الممكنة التي باتت بعهدة سيدنا البطريرك".

 

ورداً على سؤال عن ان الأهالي اشتروا منازلهم مع علمهم بوجود خطوط التوتر العالي، وان هناك مناطق أخرى تمر فيها خطوط التوتر العالي قال كنعان "هناك مجتمع قلق يجب طمأنته، واذا كان من مشكلة معيّنة يجب معالجتها وعدم مواجهة الناس. واذا كان من مرض يعاني منه شخص ما، فالمساواة لا تعني نقل المرض الى آخرين. لذلك، فالمطلوب البحث علمياً ووضع التقارير امام الناس واذا لم يقتنعوا لا بد من طرح بدائل. ووزارة الطاقة تطرح باب التعويضات، وهناك افكار اخرى يمكن بحثها. وقد نلجأ لاحقاً الى قانون برنامج يؤمن الحل في كل لبنان لخطوط التوتر العالي، لكننا امام مشكلة محددة، ووجودنا في بكركي للبحث بلغة العقل والأنسنة، واعرف انا ووزارة الطاقة واننا في التيار والتكتل منفتحون على البحث بالامكانات المتوافرة، التي توائم بين تأمين الكهرباء وطمأنة هواجس الناس".

 

وهل من تمايز بينه وبين وزراء ونواب التيار في مقاربة ملف التوتر العالي قال كنعان " لقد تعلّمت في مدرسة ميشال عون، ونحن تيار ولسنا حزباً، ونؤمن بالديموقراطية وعندما نتبادل الآراء في اجتماعاتنا "اهربوا". وانا ابن هذا التيار وملتزم بمبادئه العامة وسياسته، وعندما اتحدث عن حواري مع أهلي، لا أكون بغربة عن تياري".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout