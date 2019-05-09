ما جديد الوضع الصحّي للبطريرك صفير؟!

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في جديد الوضع الصحّي للبطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، أكّد طبيبه الخاص إلياس صفير للـ"LBCI" أنّ وضعه تحت السيطرة ولكن مقلقٌ ودقيقٌ، وقال: "الأعمار بيد الله، والمؤشّرات الحيوية موجودة وطالما هناك أمل فإنّنا لن نستسلم".

ولفت من أمام مستشفى "أوتيل ديو" إلى أنّ "هناك إشارات تحسّن لكن لا يمكن أن نجزم بأيّ شيء".

وأوضح "أنّنا تقصّدنا تنويمه إنّما الكلى تعمل ونبضات قلبه جيدة ونسبة الأوكسيجين جيدة وما زال وضعه تحت السيطرة".

وقال صفير: "سيدنا لا يخاف من الموت وهو لم يقلق يوماً ولا سألني أيّ شيء، هو يعتبر أن الحياة ممرّ للانتقال إلى الرب السماوي".

وتابع: "نتمنّى له الشفاء والعام الماضي مررنا بهذه المرحلة وتخطّيناها".