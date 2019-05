عناوين الصحف ليوم الخميس 9 أيار 2019

A + A -

الأخبار

الحكومة تقر مشروع الموازنة الجمعة: الخطر على الرواتب مستمر!

الجمهورية

الموازنة: نقاش حاد على الأرقام

أساتذة اللبنانية الى تصعيد

«إنتفاضة» القضاة: الى الإعتكاف الشامل!

البناء

الحكومة ترتبك بعد جولة المادتين 60 و61 وترجئ المواد الساخنة

إيران تهزّ العصا لأوروبا: خلال ستين يوماً سنعود للتخصيب المرتفع ما لم تلتزموا موجباتكم

أسواق النفط والعالم: صدمة خطر خروج إيران من الاتفاق النووي

اللواء

الضرائب والرواتب أمام الجلسة الثامنة: العبور من المأزق؟

فوضى الاحتجاجات على سياسة التقشف تهدد الاستقرار العام

الجراح: وضع سقف أعلى للرواتب بحدود الـ13 مليون ليرة و14 شهرًا لكل الموظفين

الديار

واشنطن مستمرة بحشد قواتها الجوية والبحرية وايران تعلن الاستنفار الاقصى والتأهّب

فيما الحشود العسكرية ترامب يقترح صراحة عقد لقاء مع قيادة ايران ويفرض عقوبات جديدة

ايران تعلن ان جيشها من اقوى جيوش العالم وتنشر كافة اسلحتها ووحدات جيشها

L'Orient-Le Jour

Nouveaux heurts entre population et forces de l’ordre sous les pylônes

The Daily Star

Cabinet split, budget ‘hot points’ still to come