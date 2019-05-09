أسرار الصحف ليوم الخميس 9 أيار 2019

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الجمهورية

وصف وزير في حزب سياسي زميلًا له في تكتل سياسي آخر لطالما كان على خلاف معه بأن موقفه الأخير داخل مجلس الوزراء كان ممتازًا.

طلب رئيس حزب بارز إعادة إحياء الحوار المباشر مع ممثلين عن حزب وسطي فأتى الجواب : "نفضل التريث لئلا يلدغ من الجحر مرتين".

لاحظت أوساط إقتصادية أن هناك تجارًا لا يأبهون للقرار المتخذ من مجلس الوزراء بمكافحة الفساد والتهريب وماضون في ارتكاباتهم وكأن هناك من يحميهم.

البناء

قالت مصادر أوروبية إنّ التطوّر المفاجئ في التعامل الإيراني مع الاتفاق النووي فرض قواعد جديدة لم تكن أوروبا تضعها في حساباتها بعدما بدا لها أنّ التلويح الإيراني بالخروج الجزئي أو الكلي من الإتفاق النووي لا يغدو كونه حرباً نفسية أو إعلامية أو مجرد ضغوط تحفيزية للأوروبيين لتقديم الأفضل، واعتبرت المصادر أنّ إيران وضعت المشهد الدولي أمام وضع حرج يصعب خلاله اللعب في المنطقة الرمادية التي ترتاح أوروبا للبقاء فيها…

اللواء

يتابع فريق الإختصاصيين في البنك الدولي على نحو دقيق أبواب الموازنة، والنقاشات الدائرة في مجلس الوزراء، عبر اجتماعات مسبقة أو لاحقة..



تلتزم قيادات في 8 آذار، تميزت برفع الصوت والظهور الصمت في فترة «الإجراءات الموجعة» المتعلقة بالموازنة!