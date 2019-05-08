living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كما في مسألة مزارع شبعا كذلك في قضايا كثرة منها اليوم وَصْلةْ المنصورية

8
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 في السابق، كانت آراء اللبنانيين متباينة حول مزارع شبعا: منهم من اعتبرها لبنانية، ومِن بينهم من رأى فيها ذريعة تبرر بقاءَ الجيش السوري في لبنان بعد التحرير عام 2000.

عام 2005، انسحب الجيش السوري، فتوصل أفرقاءُ الحوار إلى إجماع حول لبنانية المزارع، وصار أيُّ موقف مغاير غيرَ مقبولٍ لخروجه على الوفاق الوطني.

وكما في مسألة مزارع شبعا، كذلك في قضايا كثرة، منها اليوم وَصْلةْ المنصورية.

فقبل إقرار خطة الكهرباء بصيغتها الأولى في مجلس الوزراء عام 2010، كان لكل طرفٍ موقفٌ، بَناه على ما وصَلَهُ حينَها من معطيات وسمِعَهُ من آراء. أما منذ سنة 2010، وبقرارِ حكومةٍ ، كان محركو اعتراض اليوم مشاركين فيها، وبعد التعمُّق في الدراسات العملية المرتبطة بموضوع التوتر العالي وأثره الصحي، والتي أكدت غياب الخطر، فتقرر الإبقاء على الوصلة... لا بل باتت ضرورةً قصوى لحل أزمة الكهرباء، تماماً كوصْلات كثيرة في معظم المناطق اللبنانية، وظلت كذلك في جميع تحديثات الخطة الأولى، وصولاً إلى طبعتها الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء الحالي، ولذلك بات كلُ اعتراض على التنفيذ مريباً... فكيف إذا أَقحم فيه بعضُ رجال الدين أنفسَهم، هذا فضلاً عن استغلال رموز الإيمان في شكلٍ قوبِل بردِ فعلٍ شعبي سلبي.

في كل الأحوال، وزيرة الطاقة ونائب المتن وزير الدفاع الوطني زارا بكركي اليوم، حيث كرر البطريرك مار بشاره بطرس الراعي أمامَهما تأييدَه لخطة الكهرباء، علماً أن لقاءً يُعقد مبدئياً في الصرح البطريركي التاسعة والنصف صباح غد، ويَجمع المعترضين إلى سائر المعنيين، علماً أن قرار تطبيق خطة الحكومة نافذ، منعاً لمزيد من إضاعة الوقت وهدر الفرص.

هذا ما ملف المنصورية. أما في قضية الموازنة، فجلسة جديدة لمجلس الوزراء، وعملٌ مستمر للوصول إلى حل ينهي لغط الأيام الأخيرة، الذي رافقه سيلٌ من الشائعات التي تبين لاحقاً أنها لا تمت إلى الحقيقة بصلة...

لكن، بعيداً من السياسة وتفاصيلِها... كل لبنان يصلي هذه الليلة على نية البطريرك مار نصرالله بطرس صفير.

ففي ساعات بعد الظهر، صدر بيان مفاجئ عن المكتب الاعلامي في بكركي أعلن فيه تأجيلَ الزيارة الرعوية للبطريرك الراعي لأبرشية أفريقيا، لدواعٍ تتعلق بالوضع الصحي الدقيق للبطريرك صفير، وذلك رغبةً من الراعي بالبقاء الى جانب الأخير في وضعه الصحي الدقيق. وسأل الراعي الله ان يمد البطريرك صفير بالصحة والراحة، متمنيا على المؤمنين مشاركتَه برفع الصلوات على هذه النية.

وبعدما سارع البعض إلى إعلان وفاة البطريرك صفير، ومنهم أحد أبرز المقربين منه النائب السابق فارس سعيد الذي عاد واعتذر، صد

صَدَرَ بيانٌ ثان عن بكركي، أعرب فيه الراعي عن الأسف بأن يسارع البعض الى إشاعة خبر وفاة صفير بدلا من ان يصلي من اجل شفائه. وإذ اكد الراعي ان البطريرك صفير لا يزال تحت المعالجة الطبية، سأل الجميع مرافقتَه بالصلاة ليَمُن اللهُ عليه بالشفاء. ولنا عودة إلى متابعة الوضع الصحي للبطريرك صفير من مستشفى اوتيل ديو في مستهل النشرة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout