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جولة لوزير البيئة على مركب قانا للبحوث العلمية على البيئة البحرية.. جريصاتي: سنعلن نتائج الفحوصات للشواطىء

8
MAY
2019
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قام وزير البيئة فادي جريصاتي بجولة تفقدية اليوم على مركب قانا التابع لمجلس البحوث العلمية حيث كان في استقباله رئيس المجلس الدكتور معين حمزة وعدد من الباحثين وإطلع منهم على التجهيزات العلمية وكيفية استخدامها في مسح البيئة البحرية.

وخلال جولته على كامل اقسام المركب ، إستمع الوزير جريصاتي الى شرح مفصّل من رئيس مجلس البحوث والخبراء على قدرات وامكانات "المركب العلمي قانا" بدعم من الحكومة الإيطالية،والذي يُعتبر اختراقاً علمياً مميزاً في البحوث البحرية ومنهجيتها وآفاقها خلال السنوات العشر الماضية.ولفت حمزة الى تزويد المركب بأحدث التجهيزات العلمية الامر الذي مكّنه من إنجاز البحوث البحرية ورسم خريطة قعر البحر قبالة الشاطئ في بيروت وجونيه وطرابلس وصيدا وصور، ووضع خرائط تفصيلية لممرات الملاحة البحرية وتحديد مواقع ينابيع المياه العذبة االموجودة داخل البحر.

        وفي ختام الجولة قدّم الدكتور حمزة لوزير البيئة ميدالية " قانا " التي أعدّت لمناسبة مرور 10 أعوام على اطلاق مشروع مركب " قانا " بدعم من الحكومة الايطالية والاتحاد الاوروبي، وقال " حتى الآن لم نحتاج لأي قرش من الحكومة اللبنانية ومازلنا نستقطب ونتكّل على الدعم الخارجي ، ولكن هذا لا يمنع أن المشاريع التي تقدمها ادارات الدولة أن تمرّ من خلال هذه المؤسسة التي لديها كل المصداقية لتنفيذ مشاريع بمعايير دولية عالية بدلاً من أن تمرّ بمؤسسات أخرى ".

        وردّ وزير البيئة على حمزة قائلاً " أتوجّه بشكر من القلب بإسم وزارة البيئة وكذلك على ما أعتقد الشعب اللبناني على كل العمل الذي قمتم به منذ تأسيس مجلس البحوث العلمية حتى الوصول الى باخرة " قانا "، والشكر للحكومة الايطالية التي أعطتنا الكثير من خلال هذه الباخرة ، وانا كوزير بيئة إطلعت اليوم على اهمية هذه الباخرة وطاقتها الكبيرة وهذا يدعونا الى الافتخار بوجود هذه التكنولوجيا وبوجود هؤلاء الخبراء، واشكر عبرك كل الدكاترة الذين يبيّضون الوجه ونعتز بهم".

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