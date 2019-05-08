الجراح: "شو خصّ الصليب"... لا علاقة للدين بوصلة المنصورية

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أكد وزير الاعلام جمال الجراح أن "قرار مجلس الوزراء بتنفيذ خطة الكهرباء قرار نهائي والقوى الامنية مكلفة من الحكومة بمواكبة التنفيذ والتهجم على القوى الامنية يؤدي الى اشكالات".



وشدد على أن "الدراسات التي اجريت أثبتت ان لا ضرر من خطوط التوتر العالي في المنصورية والمعايير التي التزمنا بها في موضوع المنصورية أعلى من المعايير الاوروبية".



وتابع الجراح: "الدولة عرضت في السابق شراء شقق من يعتبر نفسه متضررا في المنصورية ولم تتلقّ طلبا واحدا في هذا الاطار".



وقال الجراح ردّا على سؤال حول موضوع رفع الصليب في المنصورية اثناء الاحتجاجات: ""شو خصّ الصليب"، نحترم كل المرجعيات الدينية ولكن لا علاقة للدين بموضوع وصلة المنصورية ونتمنى عدم استعمال الدين لوقف خطة الكهرباء".