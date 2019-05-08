رئيس الجمهورية تابع ردود الفعل على مشروع الموازنة وبحث مع وزير العمل خطته لمعالجة ملف العمالة الاجنبية غير الشرعية

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم التطورات المتعلقة بردود الفعل على مشروع موازنة 2019 في ضوء اللقاءات التي عقدها خلال الثماني والاربعين ساعة الماضية، والتي ادت الى وقف التحركات الاحتجاجية والاضراب في عدد من القطاعات، وعودة الحياة الطبيعية الى المرافق التي شهدت اضرابات خلال الايام الماضية. كما تابع رئيس الجمهورية المناقشات الجارية في مجلس الوزراء حول بنود مشروع الموازنة والتعديلات التي تم ادخالها على بعضها.

الوزير كميل ابو سليمان

وفي هذا الاطار استقبل الرئيس عون وزير العمل كميل ابو سليمان، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة ومداولات مجلس الوزراء. واشار الوزير ابو سليمان الى انه عرض على رئيس الجمهورية الخطة التي وضعها لمعالجة ملف العمالة الاجنبية غير الشرعية لجهة تنظيمها وضبطها، "وقد شجعني فخامة الرئيس على المضي في هذا الاتجاه، على ان ترفع الخطة الى مجلس الوزراء وفقا للاصول". واشار وزير العمل الى ان البحث مع الرئيس عون تناول ايضا الوضع الاقتصادي ومشروع موازنة 2019.

النائبة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا

واستقبل الرئيس عون النائبة السيدة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا الاستاذ محمد السعودي، وعرض معهما الاوضاع في مدينة صيدا وجوارها، والحاجات الانمائية والحياتية. وخلال اللقاء شكر رئيس بلدية صيدا رئيس الجمهورية على منحه وساما لبنانيا رفيعا تقديرا لدوره وللانجازات التي حققها في صيدا والذي علقه على صدره رئيس الحكومة سعد الحريري خلال احتفال اقيم لهذه المناسبة قبل ايام.

د. نصري خوري

والتقى الرئيس عون الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري الدكتور نصري خوري، وعرض معه عمل الامانة العامة لاسيما لجهة الاجراءات المعتمدة لتسهيل انسياب الانتاج اللبناني عبر الحدود اللبنانية- السورية.