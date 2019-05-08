كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية في الفترتين الصباحية والمسائية.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالارتفاع على الجبال وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الارز من 1 الى 13 درجة، في الداخل من 10 الى 20 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم طرابلس 0,0 ملم 667,5 ملم 1229,1 ملم 814,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 479,1 ملم 1059,0 ملم 620,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 482,3 ملم 1034,6 ملم 815,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 890,0 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها من 10 إلى 30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على الجبال بسبب الضباب خلال الفترة المسائية.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:05,43 ساعة غروب الشمس:19,27