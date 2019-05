عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 أيار 2019

A + A -

الأخبار: عمليّات الجيش مستمرّة: النار تعيد رسم «توافقات إدلب»

تلويح بخفض الالتزام بالاتفاق النووي: طهران تستبعد الحرب

«الرياض - عمّان ليكس»: خلافات الملف النووي

البناء: نتنياهو بين هزيمة غزة وصفقة القرن... إيران تخفض التزامها... إدلب للتصعيد وبومبيو إلى موسكو

لقاء بعبدا الرئاسي يرسم تسويات حول المصارف والجيش والرواتب

الحكومة عدلت بنوداً تلبية لتحركات الشارع... وجنبلاط يبادر نحو عون بعد بري



اللواء: تطوُّرات الموازنة: الدولة تتراجع والمصالح المستقلة توقف الإضراب

الجلسة الحاسمة غداً في بعبدا .. واتفاق على إلغاء نظام الراتبين و50٪ من مخصصات الرؤساء والوزراء



النهار: الموازنة لم تدخل بعد في الجدّ



الديار: هكذا أنقذ رياض سلامة الدوّلة اللبنانية

موظفو مصرف لبنان أصحاب شهادات وكفاءة وخبرة عاليتين

الجمهورية: الشارع يهدأ .. الى الجمعة



the daily star: Cabinet says will finish budget by Friday

l'orient le jour: Les grèves suspendues, place au dialogue par secteur