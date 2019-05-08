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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 أيار 2019

8
MAY
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر روسية معنية بالوضع في سورية فرصة تفاوض أخيرة مع القيادة الكردية قبل السير في خيار القطيعة، وقالت المصادر إنّ موسكو التي ترغب بشراكة الأكراد في العملية السياسية من بوابة الحوار مع دمشق تقترب من الاعتقاد بأنّ واشنطن تتلاعب بالورقة الكردية وأنّ التفاهم بين دمشق وأنقرة يمكن أن يكون الخيار الأفضل لترتيب الوضع شرق الفرات، خصوصاً مع الموقف التركي من شراء صواريخ «أس 400» ومن العقوبات على إيران رغم التهديد الأميركي، إضافة لما يوفره ذلك التفاهم من فرص في معركة إدلب…

 

 

النهار: أسرار الآلهة

فتش عن السبب

تبين أن حملة محام شرس في مكافحة الفساد والتصدي لمن يصفهم بالفاسدين انطلقت في مكتب احد رؤساء مجالس ادارات المصارف لأسباب شخصية ونفعية.

إلغاء مهرجان

ألغى الحزب التقدمي الاشتراكي مهرجاناً السبت الفائت في الشويفات لمزيد من تبريد الأجواء وتجنب الشحن تمهيداً للخطوات "السلامية"....

زعيم طائفة

يدعي أحد نواب العاصمة الجدد أن الفرصة مهيأة له لزعامة طائفته بعد "تراجع الوجوه التقليدية وخسارتها ثقة الناس"....

 

 

الجمهورية: أسرار

معلومات
كشفت شخصية سياسية أنها ما إن باشرت في فتح ملفات الهدر والفساد حتى بدأ اشخاص يتصلون بها ويتبرعون بتقديم معلومات عن إرتكابات ومخالفات مالية.

أدوار
رأت أوساط إقتصادية أن المواقف التي أطلقها نائب في تيار بارز في خصوص قضية حسّاسة ما هي إلّا توزيع أدوار داخل تياره.

تحقيق
طلب مرجع سياسي التوسّع في التحقيق حول قضية متصلة بمخالفات داخل قطاع حسّاس حتى لا يقتصر الأمر على بعض الصغار فيما المطلوب هو ضرب الرؤوس الكبيرة.

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