A + A -

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



في 7 أيار 2005، عاد "الجنرال المنفي" إلى أرض الوطن، لتبدأ معه رحلة عودة الوطن إلى الوطن..



وبين 7 أيار 2005 و7 أيار 2019، أربعة عشر عاما، عاد فيها الميثاق الوطني والتمثيل الصحيح والسيادة على الجرود والاستقرار الأمني والانتظام المالي والحسابات الضائعة، وغير ذلك الكثير..



أما بعد 7 أيار 2019، فالموعد مع عودة الازدهار، وشق الطريق نحو الاقتصاد المنتج، بالتنقيب عن النفط والغاز، وافتتاح السدود، وتطبيق خطة الكهرباء، ومواصلة الإصلاح ومكافحة الفساد، إلى جانب السعي الدائم لعودة النازحين...



فلذلك كله وأكثر، 7 أيار في لبنان ليس مجرد ذكرى، بل هو عيد. عيد بكل ما في كلمة "عيد" من معنى. إنه عيد عودة لبنان إلى لبنان، وعودة الكرامة إلى اللبنانيين...



كرامة، غاب مفهومها اليوم عن أحد نواب الأمة اللبنانية، الذي لم ير سببا لاحترام موظف في الدولة اللبنانية، ذنبه الوحيد القيام بالواجب تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء، فكان التوجه إليه بعبارة "انت واحد موظف... بعود لهونيك" كافيا ليثير موجة استنكار، الى جانب ما صدر من أشكال الكلام النابي وألوانه بحق رئيس الجمهورية ووزيرة الطاقة، وحتى وزيرة الداخلية على أرض المنصورية، بتحريض حزبي موثق بالصورة والصوت، علما أن كلام النائب وتصرفه مع الموظف، تلاهما دفع للموظف من قبل النائب وأحد مرافقيه الأمنيين، وهو ما أدى إلى تدافع مع القوى الأمنية، تناقلت مشاهده مواقع التواصل بكثافة في الساعات الأخيرة...



هذا مع الاشارة إلى ان الأوتيفي تلقت اتصالا من عضو المجلس الدستوري القاضي صلاح مخيبر، استنكر فيه ما ورد على لسان شقيقه من كلام، مشددا على عدم تبنيه بأي شكل من الأشكال.





=========================









* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



آخر الأسبوع ينجز مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة ويحيله الى المجلس النيابي وهناك الدرس المستفيض من أجل إقراره.

والى ذلك الحين هناك شائعات متداولة تدفع الى الإضرابات، على رغم أن الرئيس الحريري كان واضحا في عدم استهداف أي من الطبقات الفقيرة أو المتوسطة مطمئنا الى حلول مقبلة ومتطلعا الى نسبة نمو أعلى...كذلك الرئيس العماد عون أكد عصراليوم أننا لن نقبل بأي إجراء يطاول الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.



واذا كانت الانظار تتجه منذ الآن الى ما سيعلنه رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر في الثامنة والنصف من مساء اليوم، بعدما كان قد التقى رئيس الجمهورية عصرا" فإن اللافت تمثل عصر اليوم بقطع عدد من الشبان طريق سليم سلام بالحاويات وبالإطارات المشتعلة...وقد أرجعوا السبب الى الاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي..



وفي الداخل اللبناني كذلك إشكال في المنصورية في المتن الأوسط حول مد خطوط التوتر الكهربائي العالي كالعادة، وينتظر أن يكون هناك حلول، لكن كلفة مد الخطوط تحت الأرض ثلاثة أضعاف مده فوق الأرض... التدافع حصل في خلال الاعتصام .



في الخارج في محيط لبنان وفي فلسطين المحتلة تحديدا" غزة تلملم جراحها وجروحها وفي المنطقة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يجتمع غدا مع نظيره الإيراني جواد ظريف وسط كلام غربي عن صفقة روسية تركية تقضي بضرب المجاهدين في إدلب مقابل ضرب حزب العمال الكردستاني...

كل ذلك يحصل وبراثن ما يسمى صفقة القرن تحاول تلمس مسارها للإنقضاض على القضية.





============================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



تنفس اللبنانيون الصعداء بعد يوم إقتصادي - مالي - نقدي عصيب.

بين الأمس واليوم انقلب المشهد ثلاثمئة وستين درجة.

بالأمس ضربت البلبلة أطنابها نتيجة شائعات خبط عشواء في طول البلاد وعرضها عابثة بالأمن الإقتصادي ومتكئة على إضراب موظفي مصرف لبنان.

واليوم التقطت القطاعات التي اجتاحتها الشائعات أنفاسها تزامنا مع تعليق هذا الإضراب بقوة دفع من إتصالات سياسية على أعلى المستويات.



صحيح أن موظفي البنك المركزي حصروا تعليق الإضراب بثلاثة أيام حتى الجمعة فقط بانتظار أن يلمسوا ترجمات للإيجابيات التي تبلغوها إلا أن الصحيح أيضا أن الأمر لا يعدو كونه من عدة الإخراج.

ومع عودة الحياة إلى شرايين القطاع المصرفي وانكفاء بورصة الشائعات تستعد بورصة بيروت لإستئناف نشاطها غدا.



في مقابل عودة موظفي (المركزي) عن إضرابهم واصلت إتحادات ونقابات وهيئات أخرى تحركاتها التصعيدية رغم الأجواء الإيجابية التي بثها المسؤولون لناحية عدم المس بمكتسباتهم المشروعة والمنطقية.

مفاعيل لقاء بعبدا لناحية الإجراءات الإصلاحية العادلة والمساواة في التقديمات من دون تمييز حطت على طاولة مجلس الوزراء وتمسك رئيس الحكومة سعد الحريري بشراع اللقاء كمنطلق ليؤكد أن الجميع في مركب واحد إذا غرق يغرق الكل داعيا إلى الاتفاق على كلمة واحدة.



وضمن نقاش مشروع الموازنة ترك البت بالتجهيزات العسكرية للمتقاعدين ضمن سلة متكاملة وجرى البحث في تخفيض بنسبة خمسين بالمئة لرواتب الرؤساء والوزراء والنواب من دون البت به ولكن بمنحى أقرب إلى الموافقة المبدئية.

ووفق معلومات الـ NBN فإنه جرى الاتفاق على ألا يتخطى أي راتب نسبة تصل إلى عشرين ضعف الحد الأدنى للأجور مع بعض الاستثناءات التي يحددها مجلس الوزراء مع إلغاء تقاضي المتقاعدين لراتبين أو ثلاثة من الدولة.



على مستوى المنطقة قررت طهران أن تواجه العقوبات الأميركية بتقليص التزامها بالاتفاق النووي وهو قرار ستبلغه إلى الدول الخمس.





===================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



عسكر على مين؟ سؤال طرحه الشهيد سمير قصير زمن الوصاية السورية وكم ينطبق اليوم على ما حصل في المنصورية، فقوى الامن الداخلي استشرست واستأسدت ضد مواطنين عزل رافضين ان يمر خط التوتر العالي فوق رؤوسهم مهددا صحتهم وحياة اولادهم، ومن تابع البث المباشر على الشاشة خيل اليه ان قوى الامن تخوض حربا ضد الاهالي. العنف والعصي لم يوفرا حتى النساء، فسقطت كل المحرمات واضحت الدولة واجهزتها الامنية عدوة شعبها. بعد الثلاثاء الاسود في المنصورية لم يعد السؤال فقط عسكر على امين، بل صار السؤال ايضا هذه الدولة لمين؟



في المقلب الاخر الحكومة لا تزال تتخبط في بنود الموازنة، واللافت انها لم تخض حتى الان في البنود المتفجرة خصوصا التي تنال من رواتب الموظفين والمتقاعدين ومخخصاتهم.

توازيا اعطى قسم من المضربين الحكومة فترة سماح، وذلك لتتمكن الاخيرة من درس الموازنة على البارد. فموظفو المركزي مثلا علقوا اضرابهم الى الجمعة، كما سيعلن الاتحاد العمالي العام بعد اقل من ساعة تعليق الاضراب فهل سيسمح هدوء ما بعد العاصفة للحكومة بأن تسمع صوت المقهورين ام ستستمر في قهر ابنائها كما فعلت اليوم في المنصورية.





===================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



علقت اضرابات بعد ان كادت ان تعلق البلد على صفيح اقتصادي ومالي ملتهب، وبقيت الارتدادات بتحفيز قطاعات اخرى على الاضراب كصرخة استباقية خوفا على حقوق ومكتسبات وظيفية اوجدتها السياسات الحكومية المقطعة للجسم الوظيفي الواحد.



اعلن موظفو البنك المركزي تعليق الاضراب حتى الجمعة، وفي الطيات انه الموعد المفترض لانهاء مناقشة الموازنة، ما يخرج الجميع بحفظ ماء الوجه..

وجه الازمة الاقتصادية من حدود الموازنة وصولا الى المياه اللبنانية وحدودها الفلسطينية، كانت محط البحث خلال اللقاء الطارئ الذي جمع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا مساء امس..

لقاء كان تأسيسيا لمعالجة ملفات داخلية وخارجية. وبحسب ما علمت المنار فان الرؤساء وضعوا خارطة طريق لمعالجة الاضرابات، واحالوا بعض الملفات الى دراسة معمقة، من قضية العسكريين وضبط الانفاق، الى صناديق التعاضد الخاصة ومشاريع توحيدها، ومن البنك المركزي وازمة موظفيه الى المصارف وفوائد ديونها للدولة.



ومع رسم خطط عمل للازمة الداخلية ، فإن البحث تناول ملف ترسيم الحدود ، حيث كشفت معلومات للمنار عن بلورة موقف موحد حول ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.

في الاقليم حدود الازمة الايرانية التي افتعلها الاميركي بدفع صهيوني تتوسع، والجمهورية الاسلامية الايرانية التي تستعد للكشف عن علاجات جديدة لمرضي السرطان والسكري، لن تعدم الوسيلة لايجاد علاجات جريئة للعنجهية الاميركية والصهيونية..





======================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"



الاجتماع الرئاسي في بعبدا، وما انتهى اليه من تاكيد على التضامن بين الرؤساء الثلاثة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخفض عجز الموازنة اتبع اليوم بجلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير، استكمل خلالها النقاش بالمواد القانونية للموازنة على ان يستانف المجلس جلساته غدا وسط امال كبيرة بانتهاء المجلس من درس الموازنة الجمعة.



في المقابل , فان ما ابلغه حاكم مصرف لبنان الى الموظفين في البنك المركزي , من تطمينات سمعها من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري , ادى الى تعليق الاضراب حتى مساء الخميس, على ان تعود الجمعية العمومية للموظفين للانعقاد الجمعة المقبل.



وفيما ترددت الاصداء الايجابية لهذه الخطوة في الاسواق المصرفية والمالية اعلنت بورصة بيروت عن اعادة التداول كالمعتاد في أسواقها بدءا من صباح‏ غد.



اما اضراب العاملين في اوجيرو , فاستمر الى حين الاستجابة الى شطب البندين 54



و61 من الموازنة , وفق بيان صادر عن نقابة العاملين.



اقليميا قالت الأمم المتحدة، إن هجمات النظام السوري بالبراميل المتفجرة على منطقة خفض التصعيد في إدلب، شمالي سوريا، كانت الأكثر كثافة والأسوأ منذ 15 شهرا.



فيما ذكرت وسائل اعلام ايرانية ان الرئيس حسن روحاني سيعلن غدا أن بلاده ستقلص بعضا من تعهداتها البسيطة والعامة بموجب الاتفاق النووي.





=========================









* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



هل تسألون لماذا ترزح الدولة تحت عجز مستدام؟ الحكاية تبدأ هنا: هناك ثلاثة مليارات دولار تهرب ضريبي، وهناك نحو سبعمئة مليون دولار تهرب جمركي. إجمعوا كل ما سبق، تسدون جزءا كبيرا من العجز.



كأن في لبنان طبقتين: طبقة تعمل، معظمها في القطاع الخاص، لتدفع لطبقة لا تعمل، معظمها من القطاع العام، فكيف سيستمر هذا المسار الإنحداري والإنتحاري؟



تريدون وفرا وإصلاحا؟ إبدأوا من هنا: عالجوا التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وأوقفوا الهواتف المجانية والسيارات المجانية الموزعة. وما لم تفعلوا، رجاء أوقفوا الوعظ بمكافحة الهدر والفساد. اليوم، الوضع في منتصف الطريق: موظفو مصرف لبنان علقوا إضرابهم إلى بعد غد الجمعة، لأبقاء تحركهم سيفا مسلطا فوق طاولة مجلس الوزراء، وموظفو الضمان على إضرابهم... وهذا المساء يحدد رئيس الاتحاد العمالي مسار الإضرابات، في وقت تواصل الحكومة جلساتها للإنتهاء من قطوع الموازنة التي أصبحت فعلا قطوعا كبيرا بين النية والقرار بخفض الأرقام وبين استنفار مختلف القطاعات لرفض هذه الخفوضات.





==================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



لكل زعيم شارع.. لكل طائفة إدارة مع نقابة عمال.. تتحرك النقابات على توقيت إقرار موازنة ويطلق العنان لعصيان إداري لا يفك إلا اكراما للزعيم. وبتفسير واقعي لما تشهده البلاد فإن الإضرابات هي صراع بين سلطة حاكمة ومريديها على الأرض.. بين دولة.. وموظفي الدولة الذين حشرتهم السلطة في إدراتها، يوم احتاجت الى أصواتهم الانتخابية، ولما استفاقت على التضخم والانفلاش حملت السيف القاطع للتقشف.



وبوصول حاملة الطائرات لينكولن إلى الخليج وصل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى بعبدا وهو يستعد لإعلان بيع الرئاسة تعليق إضراب نقابات المصالح المستقلة، والمرفأ السائب الذي يدير نفسه بنفسه وقد ذكر رئيس الجمهورية بمقولته من "إن لبنان ليس بلدا مكسورا بل منهوب" ولفت إلى الإضرار بالاقتصاد نتيجة استمرار الإضراب متمنيا على النقابات تقويم الوضع المستجد، والعمل لعدم تحميل البلاد مزيدا من الأضرار والمخاطر وبترجمة عملية لهذا الموقف



فإن عون وبخ على الأرجح وفد النقابات الذي خرج بانطباع أن موظفي مصرف لبنان قد حصلوا على دلال سياسي فيما نقابات المصالح المستقلة ساروا "بالمونة" وعلى "حب الرئيس" ولأن كل "عنزة معلقة بعرقوبها" فلكل مقام سياسي مقال نقابي.. والخط هذا كان افتتحه الرئيس نبيه بري باتحاد النقل "البري" عدا عطوفته على رئيس نقابة مصرف لبنان أما أوجيرو فإن نقابتها اليوم "قوات".



ولأن الشكوى إلى غير بيوت الله مذلة فقد ارتأت الكتائب أن ترفع ظلم المنصورية الى سيد بكركي وتشرح له سيئات هذا النهار، الذي اعتدت فيه قوى أمنية على مواطنين ونائب في البرلمان هو الياس حنكش فواقعة المنصورية سجلت عنفا اقترفته قوى الأمن.. لكن وصلة الكهرباء تستدرج في كل مرة هذا النوع من الاعتراض للأهالي غير المبرر علميا لكون معظم المناطق اللبنانية تتعايش مع خطوط توتر عال من دون أن يتسبب الامر بضرر للسكان، لكن التوتر الأكثر علوا هو الفوارق بين التيار نفسه.



وزارة الطاقة هي صاحبة المشروع الذي سيعرقل خطة الكهرباء ما لم يجر تنفيذه.. غير أن الطاقة بات عليها أن تجري "قطع وصل" مع نائب المتن ابن التيار ابراهيم كنعان الذي أعلن وقوفه مع الأهالي وضد الوصلة التاريخية الشهيرة. وعلى متن حاملة الطائرات الاميركية الى الخليج فإن الرئيس دونالد ترامب كان اكثر مزايدة من اضطرابات لبنان.. واعلن الحشد الموجود اساسا في منطقة الخليج موعزا الى جون بولتون التهويل بحرب لن تقع فحاملة الطائرات ابراهام لينكولن ضيف مستقر ولم تغادر الخليج فيما قيادة الاسطول الخامس موجودة تاريخيا في البحرين والقيادة الجوية في قطر والبرية في عين الاسد في العراق وفي معسكر الدوحة في الكويت أما رعب الاعلان عن وصول القاذفات فلا وظيفة له حاليا سوى قبض أثمانها من اهل الخليج.





=========================