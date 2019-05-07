نشاط هيئة قضاء راشيا - في الذكرى ال14 لعودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

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أحيت هيئة قضاء راشيا في "التيار الوطني الحر" الذكرى ال14 لعودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بندوة حاضر فيها المحلل السياسي والصحافي المحامي جوزيف ابو فاضل وبأدارة الصحافية الأستاذة رندلى جبور وكان لمدير الوكالة الوطنية الصحافي الأستاذ مفيد سرحال كلمة افتتاحية بالمناسبة .