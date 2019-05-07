نشاط هيئة قضاء راشيا - في الذكرى ال14 لعودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

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أحيت هيئة قضاء راشيا في "التيار الوطني الحر" الذكرى ال14 لعودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بندوة حاضر فيها المحلل السياسي والصحافي المحامي جوزيف ابو فاضل وبأدارة الصحافية الأستاذة رندلى جبور وكان لمدير الوكالة الوطنية الصحافي الأستاذ مفيد سرحال كلمة افتتاحية بالمناسبة .
وحضر الندوة النائب السابق فيصل الداود
قائمقام راشيا الاستاذ نبيل المصري
ممثل النائب عبد الرحيم مراد الأستاذ عمر الغزال
ممثل معالي الوزير حسن مراد الأستاذ يحيى الإمام
رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ ممثلاً بنائب الرئيس الاستاذ جريس الحداد
نائب رئيس بلديات قلعة الاستقلال الأستاذ عصام الهادي
عضوي المكتب السياسي في الحزب اللبناني الديموقراطي الدكتور ويسام شروف والدكتور نزار زاكي
ورئيس دائرة راشيا والبقاع الغربي الأستاذ يحيا حمص ورئيس دائرة حاصبيا مرجعيون سعيد ابو ابراهيم
الاستاذ طارق الداوود
الاستاذ زياد العريان
منفذ عام راشيا في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأستاذ خالد ريدان
عميد داخلية الحزب السوري القومي الاجتماعي الاستاذ ربيع الحلبي
منسق هيئة قضاء البقاع الغربي جهاد ديوان/منسق قضاء راشيا جان الحداد ومقرر مجلس قضاء البقاع الغربي روجيه سالم /مقرر مجلس قضاء راشيا طوني الحداد
فضيلة الشيخ أيمن الشرقية
الأباء :الاب متري الحصان
الاب ابراهيم كرم
الاب يواكيم بو كسم
وممثلون عن الاحزاب والقوى السياسية في المنطقة وهيئات دينية وفاعليات ورؤساء وأعضاء بلديات ومخاتير.