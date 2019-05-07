يشتري سيارات بموجب شيكات مزوّرة ثم يبيعها!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البيان التالي:



"نتيجةً لعمليات الرصد والتعقّب التي دامت لأكثر من أسبوع، تمكنت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شخص بجرم احتيال وسرقة، وذلك بتاريخ 2/5/2019، في بلدة عيتات قضاء عاليه، لقيامه بشراء سيارات بموجب شيكات مصرفية مزوّرة، ومن ثم بيعها بموجب وكالات بيع.



كما تبيّن انه من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍ بجرم سرقة وتزوير.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وبقيامه بسرقة سيارتين بهذه الطريقة.



أودع القضاء المختص، بناءً على إشارته."