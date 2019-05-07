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رئيس الجمهورية عرض مع وفد قضائي ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019: للتنسيق المسبق مع السلطة القضائية في ما يعني حقوق القضاة على انواعها

7
MAY
2019
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سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية واقتصادية في قصر بعبدا
 
 
 
 
 
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية واقتصادية، فيما تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات المتعلقة بمسار اقرار مجلس الوزراء لمشروع موازنة 2019، في ضوء الاجتماع الذي عقده ليل امس مع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري والذي تم خلاله عرض للملاحظات التي ظهرت في مشروع الموازنة وبعض ردود الفعل عليها.
 
 
وفد قضائي
واستقبل الرئيس عون في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي وفدا قضائيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد ضم ممثلين عن القضاء العدلي والاداري والمالي، عرض لرئيس الجمهورية ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019 لاسيما لجهة تضمينه اقتطاع نسبة 10% من مساهمة الدولة السنوية في صندوق تعاضد القضاة، اضافة الى بنود اخرى اعتبر الوفد انها تمس ضمانات القضاة المالية ومنها ما يتعلق بمداخيل صندوق تعاضد القضاة، ومنها ما يمس التعويضات التي يتقاضاها بعض القضاة لقاء بأعمال تتصف بالاضافية، وكذلك واردات الصندوق من غرامات السير.
 
وخلال النقاش، اكد الرئيس عون على استقلالية السلطة القضائية بالنسبة الى سائر السلطات، ووجوب التنسيق المسبق معها في ما يعني حقوق القضاة على انواعها. ولفت الى ان صندوق تعاضد القضاة يخضع لوصاية وزير العدل الادارية، ومساهمة الدولة هي جزء من مداخيله والجزء الاخر من الاحكام القضائية.
 
العميد مصطفى حمدان
سياسيا، استقبل الرئيس عون امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون العميد مصطفى حمدان وتداول معه في التطورات السياسية الراهنة وما يتعلق بالمداولات الجارية حول الموازنة. وبعد اللقاء اكد العميد حمدان ارتياح اللبنانيين للمبادرات التي اعتمدها رئيس الجمهورية في وضع يده على المسائل التي اثيرت خلال الاسبوعين الماضيين حول الموازنة وردود الفعل عليها، وذلك من خلال دعوته الى الاجتماع الذي عقد أمس مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة ورئيس الاتحاد العمالي العام وغيرهم من المعنيين بملف  الموازنة، وقال انه مثل هذه الاجتماعات ارست اسسا لحلول يفترض ان تعتمد، واكدت على ان رئاسة الجمهورية تبقى المرجعية الاساسية في البلاد والموقع الذي يثق به اللبنانيون لاسيما خلال الازمات، خصوصاً وان الشعب اللبناني باسره يتطلع الى اعادة بناء الدولة وهي مسيرة بدأها الرئيس عون ومستمر بها رغم العراقيل والصعوبات والاشكالات التي تفتعل من حين الى آخر.
 
مدير عام وزارة الزراعة
وفي قصر بعبدا، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود لحود الذي اطلع رئيس الجمهورية على انتخابه رئيسا لمجموعة خبراء الاسواق وسلامة الغذاء في المنظمة العالمية للكرمة والنبيذ خلال اجتماع هيئتها العامة في باريس مؤخرا. وهذه المرة الاولى التي ينتخب فيها لبناني لرئاسة هذه المجموعة. وشكر المهندس لحود رئيس الجمهورية على رعايته مهرجان العرق في زحلة التي سيقام في 26 تموز المقبل.
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