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باسيل التقى 3 سفراء وريتشارد مور وتسلم نسخا عن اوراق سفيرين، الشامسي: رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان اصبح قريبا

7
MAY
2019
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد وتناول البحث الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.


الشامسي
وعرض الوزير باسيل للعلاقات الثنائية والاوضاع في المنطقة مع سفير الامارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي الذي طمأن الى ان "رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان اصبح قريبا وان فريقا من دائرة الطيران المدني الاماراتي يجتمع مع نظرائه اللبنانيين في مديرية الطيران المدني ويدرس الامور الفنية"، مؤكدا على "العلاقة الطيبة مع لبنان والتواصل مع الجميع على أعلى مستوى، ويهمنا استقراره وندعم في هذا الاتجاه".


مور
كما التقى المدير السياسي للخارجية البريطانية ريتشارد مور يرافقه السفير البريطاني كريس رامبلنغ.

بعد اللقاء قال مور: "مسرور لوجودي مجددا في لبنان، وقد تبادلنا الرأي مع الوزير باسيل عن التطورات في المنطقة، وتناولنا موضوعي ايران والصراع العربي الاسرائيلي. كما تحدثنا عن لبنان وازدهاره الاقتصادي واستقراره الأمني، واتسم تبادل الرأي هذا بالايجابية".


لاسن
والتقى الوزير باسيل سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن وتناول البحث المواضيع بشكل عام.

من جهة ثانية، تسلم الوزير باسيل نسخة عن أوراق اعتماد سفيري فنزويلا هاسوس غونزاليس واندونيسيا هاجريناتو توهاري، تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

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