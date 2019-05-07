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هل تعود الأمطار؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس الاربعاء، غائما جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية.

 

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (تصبح تحت معدلاتها الموسمية) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتشكل الضباب على المرتفعات يتحول بعد الظهر الى غائم مع احتمال تساقط امطار محلية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط امطار محلية خفيفة اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 25 درجة، فوق الجبال من 7 الى 19 درجة، في الارز من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 7 الى 22 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 660,7 ملم 1229,1 ملم 813,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 471,1 ملم 1059,0 ملم 620,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 460,7 ملم 1034,6 ملم 815,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 890,0 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها من 15 إلى 40 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %

– حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05,43 ساعة غروب الشمس: 19,27

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